Centinaia di cittadini, insieme a rappresentanti delle istituzioni e a membri di associazioni attivamente impegnate nella lotta alla criminalità organizzata, hanno preso parte a Palermo alla toccante fiaccolata in occasione dell'anniversario della strage di via D'Amelio. L'evento, svoltosi nella serata del 19 luglio, ha voluto onorare la memoria del giudice Paolo Borsellino e dei cinque agenti della sua scorta, che in quel tragico giorno persero la vita.

La commemorazione a Palermo

Il corteo, illuminato dalle fiaccole, si è snodato con compostezza lungo le vie del capoluogo siciliano, culminando nel luogo simbolo dell'attentato: via D'Amelio.

Qui, il 19 luglio 1992, una devastante autobomba strappò alla vita il magistrato simbolo dell'antimafia e i valorosi componenti della sua scorta: Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. In questo luogo carico di significato, numerosi partecipanti hanno deposto fiori e lasciato messaggi, un gesto tangibile di omaggio e ricordo. Durante la sentita manifestazione, è risuonata forte la voce di chi ha sottolineato l'ineludibile necessità di custodire gelosamente la memoria di quella tragica giornata e di proseguire con rinnovato vigore l'impegno civile contro la mafia.

Il significato della strage di via D'Amelio

La strage di via D'Amelio rimane uno degli episodi più oscuri e profondamente dolorosi della storia italiana recente, un evento che ha lasciato un segno indelebile non solo nella città di Palermo, ma nell'intero Paese.

Ogni anno, la dolorosa ricorrenza del 19 luglio è scandita da numerose iniziative pubbliche e da intensi momenti di riflessione, che testimoniano l'impatto duraturo e la risonanza che la figura di Paolo Borsellino e il supremo sacrificio dei suoi agenti hanno avuto e continuano ad avere nella lotta alla mafia. La vasta e sentita partecipazione a questa fiaccolata è la prova tangibile di come il ricordo di quella giornata sia ancora vibrante e vivo nella coscienza collettiva, un monito costante e un incoraggiamento a non abbassare mai la guardia.