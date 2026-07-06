Il centro storico di Sarzana si prepara a una significativa trasformazione con l'introduzione di un divieto all'apertura di specifiche attività commerciali, considerate incompatibili con la vocazione della città. Questa importante decisione è frutto di un'intesa siglata tra il Comune di Sarzana e la Regione Liguria, un accordo che si fonda sull'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. L'obiettivo primario è chiaro: privilegiare un commercio di qualità e di vicinato, salvaguardando l'identità e il pregio del cuore cittadino.

Il provvedimento stabilisce un elenco dettagliato di attività che non potranno più insediarsi nel centro storico.

Tra queste figurano bazar, minimarket privi di specializzazione, internet point, phone center, money transfer, sexy shop, sale giochi e centri scommesse, compro oro, lavanderie automatiche, officine, carrozzerie, friggitorie, attività basate prevalentemente su alimenti precotti o surgelati, negozi con prodotti generici non tracciabili e centri massaggi. L'iniziativa mira a tutelare e valorizzare il tessuto commerciale tradizionale, promuovendo un'offerta che rispecchi la storia e la cultura del luogo.

La visione del Comune e il supporto regionale

La sindaca di Sarzana, Cristina Ponzanelli, ha evidenziato il ruolo cruciale delle associazioni di categoria nel processo decisionale. “Le associazioni di categoria sono state punti di riferimento fondamentali in questo percorso”, ha dichiarato Ponzanelli, sottolineando come l'intesa, radicata nel Codice dei beni culturali, rappresenti una scelta strategica per il futuro del centro storico.

“Non è una scelta contro qualcuno ma a favore della bellezza della città, per valorizzare le attività e tutelare un commercio di qualità”, ha ribadito la sindaca.

A rafforzare la validità dell'iniziativa è intervenuto l'assessore regionale Alessio Piana, il quale ha rimarcato come lo strumento adottato a Sarzana sia già stato impiegato con successo in altri contesti della Liguria. “La normativa – ha spiegato Piana – ci permette di regolamentare i centri storici per motivi di tutela e sicurezza, favorendo il commercio e l'artigianato di qualità e scoraggiando attività poco attrattive. Sono certo che Sarzana potrà crescere ulteriormente valorizzando la propria storia e la propria identità”.

Il fondamento normativo: l'articolo 52

L'intesa tra il Comune di Sarzana e la Regione Liguria trova la sua base giuridica nell'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Questa disposizione normativa conferisce agli enti locali la facoltà di adottare, in collaborazione con le Regioni, misure specifiche volte alla tutela dei centri storici. L'obiettivo è quello di regolamentare le attività economiche all'interno di aree di particolare valore storico e culturale, garantendo la salvaguardia dell'identità urbana e la qualità complessiva delle città. Tale strumento si rivela essenziale per preservare il patrimonio culturale e paesaggistico, orientando lo sviluppo commerciale verso direzioni più armoniose con il contesto storico.