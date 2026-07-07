Un pescatore di 53 anni, di origine cinese e residente a Campi Bisenzio, è stato trovato morto nel pomeriggio del 5 luglio 2026 in uno dei laghetti del Parco dei Renai a Signa, in provincia di Firenze. L'uomo stava pescando quando ha perso la canna: nel tentativo di recuperarla è caduto in acqua e non è più riemerso.

Le ricerche erano iniziate nella mattinata di domenica 5 luglio, dopo l'allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con i sommozzatori, i carabinieri di Signa e il personale sanitario del 118. Il medico ha accertato il decesso per annegamento.

Dinamica dell'incidente e operazioni di soccorso

L’uomo si trovava al lago per alcune ore di relax. L’incidente è avvenuto quando la canna da pesca è caduta in acqua e il pescatore ha tentato di recuperarla, finendo nel lago. Dopo la caduta, è scomparso alla vista delle persone presenti.

Le operazioni di ricerca sono proseguite senza interruzione fino al ritrovamento del corpo. Il Parco dei Renai, luogo di svago, è stato teatro di un intervento con diverse squadre di soccorso. Le autorità non hanno diffuso ulteriori dettagli, ma hanno confermato la massima rapidità e attenzione nelle ricerche.

Il Parco dei Renai e la sicurezza

Il Parco dei Renai, a Signa (Firenze), è un’area attrezzata per attività all’aperto, inclusa la pesca sportiva.

Comprende laghetti artificiali e offre servizi per il tempo libero, attirando visitatori. La gestione è affidata a un consorzio che ne cura manutenzione e sicurezza.

Le autorità locali ricordano l’importanza della prudenza durante la pesca e di rispettare le indicazioni di sicurezza, specialmente presso gli specchi d’acqua. Il Parco dei Renai ha regolamenti specifici per la pesca, mirati a prevenire incidenti e garantire la sicurezza.