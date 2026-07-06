Chiara Ferrari è stata nominata nuova direttrice della Fondazione Fossoli, ente che gestisce un sistema memoriale di importanza internazionale. Il suo primo impegno istituzionale l'ha condotta ad Auschwitz-Birkenau, dove, tra il 28 giugno e il primo luglio, ha preso parte a un incontro internazionale che ha riunito i direttori dei principali enti memoriali europei. In tale contesto, Ferrari ha avuto modo di illustrare l'esperienza del Campo di Fossoli e degli altri luoghi della memoria di Carpi.

Il profilo della direttrice e le responsabilità alla Fondazione

Laureata in Economia e Marketing Internazionale presso l'Università di Modena e Reggio Emilia, Chiara Ferrari vanta una solida esperienza professionale. Dal 2013, infatti, ha operato nell'Area Bilancio della Direzione Economico-Finanziaria dell'Ateneo modenese, occupandosi in particolare di bilancio e della gestione dei fondi ministeriali, inclusi quelli legati al Pnrr. Nel suo nuovo ruolo di direttrice, guiderà la struttura operativa della Fondazione Fossoli, assumendo la responsabilità per la tutela, la ricerca e la valorizzazione del Campo di Fossoli, del Museo Monumento al Deportato e dell'ex Sinagoga di Carpi. Sarà inoltre incaricata di coordinare le attività del Centro studi e documentazione 'Primo Levi', un'istituzione fondamentale dedicata alla storia del Novecento e della Shoah.

Il confronto internazionale ad Auschwitz e le sfide attuali

L'incontro svoltosi ad Auschwitz, promosso congiuntamente dal Museo Statale di Auschwitz-Birkenau e dall'International Center for Education about Auschwitz and the Holocaust, ha rappresentato un'importante occasione di confronto. Direttori di musei e siti della memoria provenienti da ogni parte d'Europa si sono riuniti per discutere le sfide comuni che caratterizzano la gestione e la promozione di questi luoghi. La neodirettrice Ferrari ha sottolineato l'importanza narrativa di Fossoli: “Fossoli racconta molte storie: persecuzione e solidarietà, deportazione e rinascita, esclusione e comunità. Il nostro compito, oggi, è renderle vive e metterle in dialogo con l’Europa”.

La Fondazione Fossoli ha evidenziato come dal meeting sia emersa una profonda preoccupazione per la recrudescenza, in diversi Paesi europei, di attacchi, delegittimazioni e pressioni dirette nei confronti dei luoghi della memoria. Sul fronte delle risorse, la Fondazione ha accolto con favore la decisione del Ministero della Cultura di "sterilizzare" i tagli previsti per il 2026 al Fondo di sostegno ai luoghi della memoria, esprimendo l'auspicio che tale misura possa essere resa strutturale nella prossima legge di bilancio.

La missione della Fondazione Fossoli

La Fondazione Fossoli, attiva dal 1996, si dedica alla gestione di un sistema memoriale di importanza internazionale. La sua missione principale è conservare e valorizzare la memoria storica legata al Campo di Fossoli e agli altri siti di Carpi che testimoniano la deportazione e la Shoah, contribuendo a mantenere viva la consapevolezza di eventi cruciali della storia contemporanea.