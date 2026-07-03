Una riunione d’urgenza si è tenuta a Palazzo Chigi nel primo pomeriggio del 3 luglio 2026, convocata in seguito al furto di 80 fiale di fentanyl dalla farmacia dell’ospedale Israelitico di Roma. L'episodio ha generato un immediato stato di allerta, considerando che la quantità sottratta è stimata sufficiente a confezionare fino a circa 20.000 dosi destinate al consumo illecito, un dato che evidenzia la potenziale gravità della situazione.

L’incontro, presieduto dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha visto la partecipazione di figure chiave delle istituzioni.

Erano presenti il capo di Gabinetto del Ministero della Salute, il direttore della direzione generale per i Servizi antidroga, il direttore generale della direzione Salute della Regione Lazio e i dirigenti del Dipartimento per le politiche contro le dipendenze della Presidenza del Consiglio. A Palazzo Chigi è stato espresso un forte allarme per quello che è stato definito un comportamento irresponsabile da parte di chi era preposto a garantire la sicurezza di tali sostanze, nonostante l'esistenza di regole rigorose per l’accesso e la custodia di farmaci così delicati.

Le implicazioni per la sicurezza e le sostanze ad alto rischio

La riunione ha coinvolto rappresentanti di diversi organi istituzionali, tra cui il Ministero della Salute e la Regione Lazio, oltre ai responsabili delle politiche antidroga e delle dipendenze, sottolineando la trasversalità del problema.

L’episodio ha sollevato serie preoccupazioni riguardo la sicurezza nella gestione di medicinali ad alto rischio come il fentanyl, per il quale sono previste normative estremamente stringenti sia per l’accesso che per la custodia. La sottrazione di un tale quantitativo ha messo in luce la necessità impellente di un riesame e di un rafforzamento delle procedure esistenti.

Il fentanyl è riconosciuto come un potente analgesico oppioide, ampiamente utilizzato in ambito medico per il trattamento del dolore severo. Tuttavia, è altrettanto noto per il suo elevato rischio di abuso e la sua estrema pericolosità in caso di uso illecito. La possibilità di preparare decine di migliaia di dosi destinate al mercato nero ha spinto le autorità a ribadire con forza l'urgenza di rafforzare ulteriormente i controlli e le procedure di sicurezza all'interno delle strutture ospedaliere, per prevenire simili eventi in futuro.

Il quadro normativo e la vigilanza sulle sostanze controllate

Il Ministero della Salute, attivamente coinvolto nella riunione tenutasi a Palazzo Chigi, detiene la responsabilità primaria per la regolamentazione e il controllo delle sostanze stupefacenti e psicotrope sul territorio italiano. Attraverso la Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico, il Ministero definisce le precise modalità di gestione, conservazione e distribuzione dei medicinali ad alto rischio, inclusi composti come il fentanyl, operando in stretta conformità con la normativa nazionale e internazionale vigente.

Le disposizioni attualmente in vigore stabiliscono che l’accesso e la custodia di farmaci quali il fentanyl siano soggetti a procedure rigorose, che includono registrazioni dettagliate e verifiche periodiche sistematiche.

Questi protocolli sono essenziali per prevenire efficacemente furti e usi impropri. Le autorità hanno enfaticamente ribadito l’importanza cruciale di un rispetto scrupoloso di tali disposizioni e la necessità di rafforzare la vigilanza, specialmente alla luce di episodi gravi come quello verificatosi presso l’ospedale Israelitico di Roma, al fine di salvaguardare la salute pubblica e la sicurezza.