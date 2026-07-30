A partire dal 30 luglio 2026, una significativa novità interesserà milioni di cittadini italiani: la Carta d’Identità Elettronica (CIE) per le persone che hanno compiuto settant’anni avrà validità illimitata. Questa importante misura, fortemente voluta dall’attuale Governo, è destinata a semplificare concretamente la vita di oltre dieci milioni di persone, eliminando la necessità del rinnovo decennale del documento.

Le nuove Carte d’Identità Elettroniche, rilasciate o rinnovate a decorrere dalla data del 30 luglio 2026, saranno valide a tempo indeterminato per tutti i cittadini che abbiano già raggiunto il settantesimo anno di età al momento della richiesta.

Il documento manterrà la sua piena funzionalità e validità non solo per l’identificazione personale sul territorio nazionale, ma anche ai fini dell’espatrio, come esplicitamente previsto dalle disposizioni contenute nell’articolo 6, comma 2, del Decreto Legge n. 19/26.

Chi è interessato e quali sono i benefici principali

La disposizione si applica specificamente a tutti i cittadini che, al momento della richiesta di rilascio o rinnovo della loro Carta d’Identità Elettronica, abbiano già compiuto i 70 anni di età. Per questa fascia di popolazione, il documento non richiederà più il tradizionale rinnovo ogni dieci anni, ma conserverà la sua validità a tempo indeterminato. Questo significa un onere amministrativo in meno e una maggiore comodità per gli anziani, che potranno contare su un documento sempre valido per l’identificazione personale e per i viaggi all’estero.

L’introduzione di questa norma si inserisce in un più ampio e ambizioso percorso di semplificazione amministrativa intrapreso dal Governo. Fin dall’inizio della legislatura, sono stati realizzati oltre 460 interventi di semplificazione, mirati a snellire procedure burocratiche che per troppo tempo hanno appesantito inutilmente la vita di cittadini e imprese. L’obiettivo dichiarato è quello di continuare a costruire una Pubblica Amministrazione sempre più efficiente, accessibile e vicina alle esigenze delle persone.

Eccezione per i servizi digitali: cosa cambia per il microchip

È fondamentale sottolineare una specifica eccezione di natura tecnica che riguarda i servizi digitali collegati al microchip della CIE.

Sebbene la validità del documento per l’identificazione personale e l’espatrio diventi illimitata, l’accesso a portali della Pubblica Amministrazione tramite autenticazione CIE e altri servizi digitali continuerà a richiedere un rinnovo tecnico alla normale scadenza decennale. Questa previsione è essenziale per garantire la costante sicurezza e l’integrità dell’identità digitale dell’utente, senza tuttavia compromettere la validità del documento fisico.

Questa innovazione rappresenta un passo significativo nella gestione dei documenti di identità per la popolazione over 70, promettendo di alleggerire le procedure burocratiche e di ridurre gli adempimenti periodici. La misura mira a migliorare l’esperienza dei cittadini con la Pubblica Amministrazione, rendendola più semplice e meno gravosa.