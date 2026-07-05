Il pastore protestante Ezra Jin, figura di spicco e fondatore di una delle principali chiese evangeliche non ufficiali della Cina, è stato rilasciato dopo essere stato detenuto dalle autorità cinesi. La sua prigionia, iniziata a ottobre 2025, si è conclusa con il suo arrivo a Los Angeles il 4 luglio. La notizia è stata confermata dalla ong per i diritti umani ChinaAid, che ha comunicato l'avvenuto rilascio e il suo arrivo "sano e salvo" negli Stati Uniti.

La detenzione di Ezra Jin, avvenuta nell'ottobre 2025, aveva suscitato profonda preoccupazione e attirato l'attenzione di organizzazioni internazionali e comunità religiose.

Dopo mesi di prigionia, il leader religioso ha ottenuto la libertà e ha potuto lasciare il territorio cinese, raggiungendo gli Stati Uniti.

Il Ruolo di Ezra Jin e la Zion Church

Ezra Jin è riconosciuto come il fondatore della Zion Church di Pechino, una delle più significative e grandi chiese evangeliche non ufficiali del paese. Questa comunità, operando al di fuori del riconoscimento ufficiale delle autorità cinesi, ha svolto un ruolo cruciale nella diffusione del protestantesimo in Cina. La sua attività indipendente rispetto agli organismi religiosi controllati dallo Stato ha spesso posto la Zion Church sotto stretta osservazione da parte delle autorità.

Le Chiese Evangeliche Non Ufficiali in Cina: Contesto e Sfide

Le chiese evangeliche non ufficiali in Cina, note come "house churches", rappresentano una componente vitale del panorama religioso cinese, operando al di fuori del sistema religioso approvato dal governo. Queste comunità sono costantemente soggette a controlli, restrizioni e, in molti casi, a persecuzioni che possono culminare nell'arresto dei loro leader. Le chiese non registrate, come la Zion Church, non godono di riconoscimento ufficiale e le loro attività possono essere considerate illegali secondo la normativa vigente.

La liberazione di Ezra Jin costituisce un evento di notevole rilevanza per la comunità protestante cinese e per le organizzazioni che si battono per la libertà religiosa nel paese. Il suo rilascio riaccende il dibattito sulle minoranze religiose in Cina.