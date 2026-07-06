I Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cirò Marina hanno dato esecuzione a un significativo provvedimento di aggravamento di misura cautelare. L'azione è stata intrapresa nei confronti di un uomo che si trovava già agli arresti domiciliari, sottoposto a monitoraggio con braccialetto elettronico. La precedente misura era stata disposta a seguito di un arresto per maltrattamenti in famiglia, reati per i quali il soggetto era già sotto stretta osservazione.

Le violazioni documentate e la decisione del Tribunale

Il provvedimento di aggravamento è stato emesso dal Tribunale di Crotone, a seguito di una serie di ripetute segnalazioni da parte dei militari dell'Arma.

I Carabinieri, infatti, hanno svolto un'intensa attività di controllo e documentazione, riscontrando e attestando in modo inequivocabile le violazioni della misura degli arresti domiciliari. Tali trasgressioni hanno portato il Giudice per le Indagini Preliminari (Gip) a prendere una decisione drastica: la revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari. Di conseguenza, è stata disposta la custodia cautelare in carcere per l'uomo.

Immediatamente dopo l'emissione del provvedimento, l'individuo è stato condotto presso la Casa Circondariale di Catanzaro. Qui, l'uomo rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria, in attesa delle successive fasi del procedimento.

Il ruolo del monitoraggio elettronico e della vigilanza territoriale

Il soggetto in questione era già sottoposto a un costante monitoraggio tramite braccialetto elettronico, uno strumento essenziale per garantire il rispetto delle restrizioni imposte per i reati di maltrattamenti in famiglia. Tuttavia, la costante vigilanza sul territorio, condotta con dedizione dai Carabinieri della Radiomobile di Cirò Marina, si è rivelata cruciale. Le verifiche continue hanno permesso di documentare con precisione le frequenti trasgressioni alla legge da parte dell'arrestato, evidenziando come i benefici concessi non fossero stati rispettati.

I controlli quotidiani eseguiti dalla Radiomobile sono stati decisivi per raccogliere tutti gli elementi necessari a supportare la richiesta di revoca dei domiciliari.

Questo dimostra l'importanza fondamentale della vigilanza territoriale nel trasformare le decisioni del tribunale in atti concreti, garantendo la tutela delle vittime e impedendo ogni ulteriore pericolo per la sicurezza della comunità. Il provvedimento di custodia in carcere è stato formalizzato il 3 luglio, data in cui il Gip del Tribunale di Crotone ha ratificato la decisione, a seguito delle violazioni accertate dai militari.