La Città di Torino ha celebrato il 6 luglio 2026 la cerimonia di consegna delle Civiche Benemerenze, un prestigioso riconoscimento attribuito a dieci tra cittadini ed enti che si sono distinti per il loro impegno civico, atti di coraggio e l’eccellenza nei rispettivi campi professionali. L'evento si è tenuto nella suggestiva Sala Rossa di Palazzo Civico, alla presenza del sindaco Stefano Lo Russo e della presidente del Consiglio comunale Maria Grazia Grippo.

I premiati di questa edizione sono: Mauro Glorioso, Juri Nervo, Luciano Dematteis, Augusto Grilli, Lorenzo Virgulti, Alessandro Calista, Mario Mazzei, Marco Pugliese (in rappresentanza di ZanzibarHelp ets), l’associazione 4Wheels Skate School e Stefania Ferrero.

Queste onorificenze, approvate dal Consiglio comunale lo scorso 8 giugno, simboleggiano la profonda stima e gratitudine della città verso coloro che hanno contribuito concretamente alla comunità, dimostrando talento, coraggio, senso civico, generosità o resilienza.

I valori costituzionali e il ruolo delle istituzioni

Nel corso della cerimonia, il sindaco Lo Russo ha enfatizzato come tale riconoscimento incarni "il meglio possibile quello che dev’essere lo spirito costituzionale e repubblicano, uno spirito unitario che oggi è messo a dura prova". Ha poi aggiunto che "oggi valorizziamo l’esempio, che parla più di tante parole" e che la consegna delle benemerenze è "la testimonianza che c’è un’istituzione sufficientemente solida da andare oltre le sterili polemiche".

La presidente Grippo ha, a sua volta, sottolineato l'importanza di celebrare "chi ha saputo dare prova del suo talento, coraggio, senso civico, generosità o resilienza", definendo le loro storie come un monito su come "i fondamenti della nostra carta costituzionale possano tradursi in scelte concrete".

Questa edizione delle onorificenze cittadine assume un significato particolare, coincidendo con il quinto anniversario del regolamento che le istituisce e con l’80° anniversario della Repubblica e della prima Assemblea Costituente. Un legame che rafforza il messaggio di come i valori costituzionali siano vivi e si traducano in azioni quotidiane che fanno la differenza per tutti.

Le storie e le dediche dei benemeriti

Tra le toccanti testimonianze dei premiati, Mauro Glorioso, giovane laureato in medicina dopo un grave incidente, ha espresso in videocollegamento la sua gratitudine: "In questi tre anni la comunità torinese, e in particolare quella accademica, mi è stata accanto. Torino resta per me un punto di riferimento e questo riconoscimento è un onore e uno stimolo a proseguire nella mia professione di medico, magari anche con un ritorno qui". Gli agenti della Polizia di Stato Lorenzo Virgulti e Alessandro Calista, coinvolti negli scontri del 31 gennaio al corteo per Askatasuna, hanno dedicato il loro pensiero "a tutti gli uomini e donne che svolgono il loro lavoro con determinazione e passione senza i riflettori", evidenziando l'impegno delle forze dell'ordine.

Juri Nervo ha condiviso una riflessione sull'importanza della responsabilità individuale e dell'impegno per la costruzione della pace, mentre Luciano Dematteis ha auspicato che sempre più persone ricevano tale riconoscimento per il bene profuso sul territorio. Augusto Grilli ha dedicato la benemerenza alla moglie, con cui condivide 59 anni di vita e carriera artistica, ricordando la scelta di fondare la Fondazione Marionette Grilli per donare gioia. Mario Mazzei ha dedicato l'onorificenza alla sua famiglia e al valore del rispetto per il lavoro, sottolineando la continuità generazionale della storica azienda "Deagostini Biliardi".

Per Marco Pugliese di ZanzibarHelp ets, il riconoscimento è stato ritirato dall'amico Enrico Bonino, che lo ha dedicato ai volontari e alle famiglie dell'associazione, definendolo uno stimolo a proseguire il percorso di solidarietà.

Riccardo Minardi, a nome della 4Wheels Skate School, ha evidenziato come il premio celebri il senso di comunità e l'impegno dell'associazione nel trasmettere il valore degli spazi pubblici come patrimonio collettivo. Infine, Stefania Ferrero ha dedicato il premio alla sua famiglia e ha rimarcato l'importanza di inserire più donne nelle discipline STEM e di preservare la centralità dell'aspetto umano e multidisciplinare per il futuro.