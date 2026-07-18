Oggi a Muggia, nel solenne contesto del Duomo cittadino, si è tenuta la commemorazione di Eddie Walter Max Cosina, assistente della Polizia di Stato e medaglia d'oro al valor civile. Cosina cadde il 19 luglio 1992 nella tragica strage di via D'Amelio a Palermo, insieme al giudice Paolo Borsellino e agli altri agenti della scorta. L'iniziativa, un appuntamento annuale promosso dalla Polizia di Stato e dalla Questura di Trieste, ha visto la partecipazione di numerose autorità di pubblica sicurezza locale e di esponenti politici, uniti nel ricordo.

Durante la toccante cerimonia è stata officiata una messa in memoria di Cosina, originario proprio di Muggia, la cui vita fu spezzata in quel brutale attentato mafioso. L'assessore del Friuli Venezia Giulia alle Autonomie locali e alla Sicurezza, Pierpaolo Roberti, presente su delega del governatore Massimiliano Fedriga, ha pronunciato parole significative: «Abbiamo il dovere di continuare a ricordare figure così importanti per il nostro Paese come Eddie Walter Max Cosina, un vero eroe che scelse di indossare una divisa e di servire lo Stato, donando fino all'ultimo tutto se stesso per la nostra Italia. Ricordarlo significa custodire e tramandare i valori della legalità, del coraggio e del sacrificio al servizio della comunità».

Roberti ha inoltre enfatizzato come Cosina rimanga «ancora oggi un esempio di eccezionale coraggio e di assoluta dedizione al dovere, testimoniata dal sacrificio estremo compiuto nell'adempimento del proprio servizio».

Il ricordo delle vittime della strage di via D'Amelio

La strage di via D'Amelio, uno degli attacchi più efferati nella storia della Repubblica Italiana, avvenuta il 19 luglio 1992, costò la vita al giudice Paolo Borsellino e ai suoi fedeli agenti di scorta: Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. Questo tragico evento viene commemorato ogni anno in diverse città italiane, non solo per onorare la memoria delle vittime, ma anche per ribadire l'importanza ineludibile del contrasto alla criminalità organizzata e la difesa dei principi di giustizia.

L'appello per un Piano Nazionale sulla cultura della legalità

Nel contesto del 34° anniversario della strage, il Coordinamento Nazionale Docenti dei Diritti Umani (CNDDU) ha lanciato un forte appello, evidenziando la necessità impellente di rafforzare la cultura della legalità all'interno delle scuole italiane. Il CNDDU ha sottolineato con forza come la vera e duratura lotta alle mafie debba necessariamente partire dall'educazione e dalla formazione civica delle nuove generazioni. Per raggiungere questo obiettivo cruciale, il Coordinamento ha proposto l'avvio di un Piano Straordinario Nazionale per la Cultura della Legalità, accompagnato da un significativo potenziamento dell'insegnamento del diritto.

Tale iniziativa dovrebbe prevedere una priorità d'intervento nelle province maggiormente esposte alla criminalità organizzata, caratterizzate da più elevati livelli di dispersione scolastica e da particolari fragilità socio-economiche, riconoscendo la scuola come presidio fondamentale dello Stato.