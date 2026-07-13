Tre cittadini sudamericani, di età compresa tra i 23 e i 39 anni, sono stati fermati dai carabinieri della Compagnia di Desio e del Nucleo Investigativo di Monza con l’accusa di rapina a mano armata in concorso. Sono ritenuti responsabili di aver assaltato e svaligiato una gioielleria situata nella periferia Nord di Milano lo scorso 19 giugno, portando via preziosi per un valore stimato di circa 100mila euro. Il decreto di fermo, emesso dalla Procura di Milano, è stato eseguito nella tarda serata di giovedì 2 luglio, con la notizia resa pubblica solamente il 13 luglio.

L’operazione dei carabinieri ha posto fine alla latitanza dei tre uomini, individuati e bloccati all’interno di un appartamento nel quartiere di Quarto Oggiaro a Milano. Durante l’irruzione, le forze dell’ordine hanno sequestrato 1.500 euro in contanti, alcuni gioielli e una pistola semiautomatica clandestina calibro 7,65 di fabbricazione polacca, completa di caricatore con sei colpi inseriti. Quest'arma è ritenuta essere la stessa utilizzata durante il colpo. I tre fermati sono stati trasferiti nel carcere di San Vittore, mentre le indagini proseguono attivamente per rintracciare gli altri due complici del gruppo.

La meticolosa pianificazione del colpo

L’indagine condotta ha rivelato una pianificazione accurata della rapina.

I malviventi, infatti, utilizzavano auto a noleggio per effettuare sopralluoghi, fingendosi comuni clienti, e affittavano appartamenti nell’hinterland milanese per brevi periodi, una strategia adottata per non lasciare tracce dirette. L’identificazione dei sospetti è stata possibile grazie all’analisi approfondita delle immagini catturate dalle telecamere comunali e ai riscontri ottenuti dalle banche dati. La pistola sequestrata, una semiautomatica calibro 7,65, è stata confermata come l’arma impiegata per minacciare i dipendenti e compiere la rapina.

Il valore complessivo della refurtiva sottratta dalla gioielleria si attesta intorno ai 100mila euro. Oltre al denaro e ai gioielli già recuperati, le forze dell’ordine continuano le ricerche per individuare e assicurare alla giustizia gli altri membri del gruppo che avrebbero partecipato sia all’organizzazione che all’esecuzione del colpo milanese.

Modus operandi e contrasto ai reati contro il patrimonio

Le forze dell’ordine, in casi di rapine simili, hanno spesso riscontrato modalità operative analoghe. I rapinatori agiscono tipicamente in gruppo, sono armati e con il volto coperto, puntando a colpire con rapidità per sottrarre gioielli e valori. Un esempio recente di tale modus operandi si è verificato a Como, dove tre individui armati di pistola hanno portato via 109 gioielli dopo aver infranto le vetrine di una gioielleria. In quell’occasione, una donna è stata denunciata per favoreggiamento, e le ricerche si sono concentrate sull’individuazione di un terzo complice. Questo tipo di azioni criminali sottolinea la necessità di una costante e incisiva attività di prevenzione e controllo da parte delle autorità per contrastare efficacemente i reati contro il patrimonio e garantire la sicurezza dei cittadini e delle attività commerciali.