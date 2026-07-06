Il Comune di Capri è stato condannato dal Tribunale di Napoli a rimuovere le barriere architettoniche che impediscono l'accesso alla storica Certosa di San Giacomo alle persone con ridotta capacità motoria. La sentenza, emessa dalla decima sezione civile, stabilisce un termine di nove mesi per l'adeguamento, segnando una vittoria significativa per i diritti di accessibilità sull'isola.

L'azione legale è stata intrapresa da Christian Durso, un trentaquattrenne con disabilità, già noto per il suo impegno costante nella promozione della piena mobilità.

Durso si è distinto in passato per altre battaglie civili volte a garantire l'accessibilità, affermandosi come figura di riferimento nella lotta contro le discriminazioni architettoniche.

La condanna per condotta discriminatoria e le sanzioni

Il giudice ha accolto pienamente il ricorso di Durso, qualificando la negligenza del Comune come "condotta discriminatoria". La sentenza impone all'ente locale non solo la cessazione di tale condotta, ma anche precise sanzioni in caso di inadempienza. Se le barriere non verranno rimosse entro i nove mesi stabiliti, il Comune dovrà versare a Christian Durso una penale di 100 euro per ogni giorno di ritardo.

Oltre all'obbligo e alla penale giornaliera, il Tribunale ha condannato il Comune di Capri al pagamento delle spese legali sostenute dal ricorrente e a un risarcimento di 2.000 euro.

Un aspetto critico emerso è stata la posizione del Comune, che si era costituito in giudizio negando la non conformità e la pericolosità dello scivolo d’ingresso della Certosa. Questa negazione, unita alla mancata accettazione delle perizie, ha prolungato inutilmente la causa e i costi processuali anticipati da Durso.

Il lungo percorso di Christian Durso per l'accessibilità

La battaglia per l'accessibilità alla Certosa di San Giacomo si inserisce in un più ampio percorso intrapreso da Christian Durso. In precedenza, il giovane aveva già ottenuto un importante successo ad Anacapri, dove la sua iniziativa portò alla rimozione di scalini che impedivano l'accesso al suggestivo belvedere della Migliera, un luogo ora fruibile da tutti.

In queste sue azioni, Durso ha ricevuto il prezioso sostegno dell'Associazione Luca Coscioni, organizzazione in prima linea per i diritti civili.

La sentenza del Tribunale di Napoli, identificata con il numero 8190/2006, ha riconosciuto una condotta discriminatoria collettiva da parte del Comune di Capri nei confronti delle persone con disabilità. Tale riconoscimento è legato non solo alle barriere contestate, ma anche alla mancata adozione del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA), strumento fondamentale per l'inclusione. Il provvedimento sottolinea l'importanza di un impegno concreto delle amministrazioni per rendere accessibili tutti i luoghi, come avvenuto, seppur con ritardo, per i Giardini di Augusto, meta turistica dell'isola.

Tutte le spese processuali, comprese quelle anticipate dal consulente tecnico d’ufficio (CTU) incaricato dal Tribunale, saranno ora interamente a carico del Comune di Capri. Questo onere economico, che ricadrà sulla collettività, è diretta conseguenza della posizione difensiva dell'ente, la cui versione è stata ritenuta non veritiera dal Tribunale, prolungando il contenzioso e aumentando i costi a carico della cittadinanza.