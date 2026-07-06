Il Tribunale del Riesame di Milano ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per Ulas Demir, il manager turco fermato all’aeroporto di Orio al Serio mentre tentava di lasciare il Paese. Demir è accusato di caporalato nell’ambito di un’indagine sullo sfruttamento di manodopera indiana impiegata nel cantiere per la costruzione del nuovo Consolato degli Stati Uniti a Milano, in piazzale Accursio.

L'inchiesta, condotta dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro e dai pubblici ministeri Paolo Storari e Mauro Clerici, ha rivelato condizioni di lavoro definite come "para-schiavismo".

I lavoratori indiani, infatti, sarebbero stati pagati meno di due euro l’ora e, per ottenere l'impiego in Italia, avrebbero dovuto versare circa 500.000 rupie (pari a circa 5.000 euro) a una società indiana incaricata del reclutamento. Le testimonianze raccolte descrivono situazioni lavorative degradanti e l’uso di metodi intimidatori e minacciosi da parte del manager.

I giudici Galli, Ambrosino e Recaneschi hanno rigettato il ricorso della difesa di Demir, confermando il provvedimento emesso l’11 giugno. La custodia cautelare è stata mantenuta anche in virtù delle aggravanti legate alle minacce prospettate ai lavoratori, tra cui il licenziamento o il rimpatrio forzato in India, in caso di mancata accettazione delle condizioni di sfruttamento.

Dettagli dell’indagine e i soggetti coinvolti

L’indagine, coordinata dalla Procura di Milano, ha portato all'arresto anche di Aji Appukuttan, cittadino indiano ritenuto il "caporale operativo" all’interno del cantiere. Appukuttan, anch'egli attualmente detenuto, avrebbe minacciato almeno cinquanta lavoratori. Tra le intimidazioni, anche quelle rivolte a operai che chiedevano semplicemente di potersi assentare per riposare dopo aver subito infortuni durante l’attività lavorativa. Le aggravanti riconosciute dai giudici, quali le minacce di licenziamento e di rimpatrio forzato, sono considerate elementi centrali nella dinamica di sfruttamento accertata dagli inquirenti.

La divisione italiana di Caddell Construction è stata menzionata come l'impresa incaricata della realizzazione del nuovo Consolato statunitense.

Tutte le accuse si fondano su episodi dettagliati, raccolti attraverso le testimonianze dei lavoratori e le indagini approfondite svolte dai carabinieri e dalla Procura.

Il nuovo Consolato degli Stati Uniti a Milano

Il nuovo Consolato degli Stati Uniti a Milano, in fase di costruzione in piazzale Accursio, è destinato a diventare un punto di riferimento diplomatico cruciale. L’attività consolare rappresenta la presenza statunitense nella città, fornendo un’ampia gamma di servizi: dall'assistenza ai cittadini americani residenti o in viaggio nella regione, alla gestione delle pratiche relative a visti e documentazione per cittadini italiani e stranieri, fino alla promozione culturale e commerciale.

La nuova sede di piazzale Accursio è stata progettata per sostituire la precedente struttura, con l’obiettivo primario di migliorare l’efficienza dei servizi offerti e di rispondere alle più stringenti esigenze di sicurezza e funzionalità. L’edificio ospiterà uffici amministrativi moderni, aree di accoglienza adeguate e spazi dedicati a importanti attività istituzionali e culturali, rafforzando così i legami tra gli Stati Uniti e l'Italia.