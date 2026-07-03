Il Consiglio di Stato ha riconosciuto il diritto all’equo indennizzo per Claudio Apicella, maresciallo in congedo della Guardia di Finanza di 78 anni, originario di Castellamare di Stabia (Napoli). La sentenza, relativa a una patologia asbesto-correlata contratta in servizio, conferma precedenti decisioni favorevoli della Corte d’Appello di Firenze e della Corte di Cassazione.

Apicella si arruolò nella Guardia di Finanza nel 1965, prestando servizio fino al 1998 nel contingente di mare. Per trentatré anni, operò sulle unità navali del Corpo, dapprima come motorista e poi come direttore di macchina.

Lavorò quotidianamente in ambienti con amianto diffuso, senza esserne consapevole. Attualmente, convive con asbestosi e placche pleuriche, patologie riconosciute come conseguenza diretta dell’esposizione professionale.

La sentenza e le dichiarazioni

La sentenza del Consiglio di Stato, come indicato dall’Osservatorio Nazionale Amianto (ONA), apre la strada al risarcimento dei danni per Apicella. L’avvocato Ezio Bonanni, presidente dell’ONA e suo legale, ha commentato: “Questa sentenza restituisce giustizia a un uomo che ha servito il Paese con onore, pagando con la propria salute l’esposizione all’amianto”. Bonanni ha aggiunto che il Consiglio di Stato ha riaffermato un principio fondamentale: “i diritti dei lavoratori esposti non possono essere negati o revocati senza un’istruttoria rigorosa e fondata su elementi concreti”.

L’avvocato ha inoltre confermato che la battaglia giudiziaria proseguirà per ottenere il pieno risarcimento di tutti i danni subiti dal maresciallo.

L'impegno dell'Osservatorio Nazionale Amianto

L’Osservatorio Nazionale Amianto (ONA) è un’associazione dedicata alla tutela dei lavoratori e dei cittadini esposti all’amianto. L’ONA promuove prevenzione, assistenza e supporto legale, sensibilizzando sui rischi dell’amianto e sostenendo le vittime nel riconoscimento dei loro diritti e dei risarcimenti.