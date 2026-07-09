Sabato 11 luglio torna l'appuntamento con la solidarietà per gli amici a quattro zampe: in numerosi supermercati italiani si terranno le iniziative “Dona la spesa” e “Dona la Spesa per gli amici animali”, promosse rispettivamente da Coop Alleanza 3.0 e Nova Coop. L'obiettivo è raccogliere cibo e materiali essenziali per gli animali abbandonati e per le realtà che quotidianamente si dedicano alla loro cura e accoglienza.

L'iniziativa di Coop Alleanza 3.0 coinvolge oltre 230 punti vendita tra super e Iper della cooperativa. Qui, volontari riconoscibili dalle pettorine distribuiranno ai clienti un elenco dettagliato dei prodotti più utili da acquistare, tra cui scatolame, mangimi, croccantini, lettiere igieniche, antiparassitari e accessori, fornendo anche le borse per facilitare la raccolta.

I materiali donati saranno poi consegnati a circa 170 realtà del territorio impegnate nella cura degli animali. Un dato significativo emerge dall'edizione precedente, che ha permesso di raccogliere ben 63 tonnellate di prodotti. È possibile partecipare all'iniziativa anche tramite la spesa online, fino al 26 luglio, nelle zone coperte dal servizio easycoop; in questo caso, i beni raccolti saranno destinati all'Enpa.

Le iniziative di Nova Coop per gli amici animali

In parallelo, Nova Coop organizza nella stessa giornata la raccolta “Dona la Spesa per gli amici animali” in 55 punti vendita distribuiti tra Piemonte e alta Lombardia. Soci e clienti avranno l'opportunità di acquistare prodotti specifici per la nutrizione e la cura di cani e gatti, consegnandoli ai volontari presenti all'ingresso dei negozi.

Le donazioni saranno indirizzate direttamente a canili, gattili e alle associazioni locali che si occupano dell'accoglienza e della cura degli animali senza famiglia.

In provincia di Novara, la raccolta si svolgerà nei supermercati Coop di Arona, Cameri, Novara (via Fara e corso XXIII Marzo), Oleggio e Trecate, oltre che negli Ipercoop di Novara, Borgomanero e Galliate. Tra le associazioni beneficiarie figurano l’Associazione Arona Da Una Zampa, Amici dei Gatti ODV, Humanity in The World, Oasi Felina Trecate, Angeli con la Coda Blu, il Gattile di Borgomanero e I Pelosi di Lio ODV, garantendo un supporto capillare sul territorio.

Un aiuto concreto contro gli abbandoni estivi

Queste iniziative rappresentano una risposta concreta e necessaria al preoccupante fenomeno degli abbandoni di animali d'affezione, che purtroppo si intensifica durante i mesi estivi.

Tale situazione mette a dura prova le strutture di accoglienza e le associazioni di volontariato, che operano grazie all'impegno costante dei volontari e al supporto della comunità. Nell'edizione del 2025 di “Dona la Spesa per gli amici animali” organizzata da Nova Coop, sono state raccolte oltre 24 tonnellate di alimenti, un risultato che testimonia l'importanza di questi gesti di solidarietà.

Carlo Ghisoni, Direttore Politiche Sociali di Nova Coop, ha evidenziato come ogni estate il fenomeno dell’abbandono degli animali si ripresenti con particolare intensità, creando significative difficoltà alle associazioni che forniscono assistenza sul territorio. La raccolta solidale nei supermercati Coop si conferma quindi un appuntamento fondamentale per offrire un supporto tangibile e per sensibilizzare la comunità sull’importanza del possesso responsabile degli animali d’affezione, trasformando un semplice gesto in un prezioso aiuto per chi ogni giorno dedica tempo e risorse alla cura di cani e gatti in difficoltà.