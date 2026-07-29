Bologna ha inaugurato la sua prima Rider House comunale, dedicata ai lavoratori delle piattaforme di consegna. Inaugurata il 29 luglio 2026, la struttura mira a garantire dignità e sicurezza a una categoria in espansione. La Rider House è ospitata presso la Velostazione ExDynamo di via Indipendenza, già sede dello spazio Nottambula, rifugio notturno sicuro. Si propone come luogo di sosta, ristoro e assistenza per i rider.

Nella Rider House, i lavoratori accedono a servizi gratuiti: acqua, wi-fi, ricarica per telefoni e biciclette elettriche, e un'area dove sostare liberamente, senza obbligo di consumazione.

Da settembre, sarà attivo uno sportello sindacale, gestito a rotazione da Cgil, Cisl e Uil, per informazioni su diritti, tutele e contratti, a tutela dei rider. Il sindaco Matteo Lepore, durante l'inaugurazione, ha ricordato che Bologna è stata "la prima città ad approvare una Carta per i diritti dei lavoratori digitali". Ha ribadito l'impegno del Comune a rendere quello dei rider "un lavoro buono, sicuro e dignitoso": "non possiamo essere schiavi di un algoritmo, nemmeno la città può esserlo".

Un rifugio e un presidio contro lo sfruttamento

La vicesindaca Emily Clancy ha evidenziato come la Velostazione fosse già un punto di riferimento per i rider, ma mancava un rifugio climatico estivo e invernale.

L'obiettivo è fornire servizi essenziali e un luogo di accoglienza "con dignità". L'assessora alla Sicurezza Matilde Madrid ha sottolineato il valore sociale del progetto: la Rider House è anche un presidio attivo contro il rischio di sfruttamento lavorativo e il caporalato digitale, promuovendo condizioni di lavoro eque e sicure.

La Velostazione ExDynamo: hub per la mobilità sostenibile

La Velostazione ExDynamo, che ospita la Rider House, è una struttura polifunzionale in via Indipendenza a Bologna. Gestita dall’associazione Dynamo, è un punto di riferimento per la mobilità sostenibile in città, con parcheggio custodito per biciclette, noleggio bici e promozione della ciclabilità urbana. Con la Rider House comunale, la Velostazione amplia la sua missione, diventando un hub più inclusivo e simbolo dell'impegno di Bologna per un futuro lavorativo più giusto.