Un controsoffitto è improvvisamente crollato all'interno della sede del Consiglio regionale della Liguria, situata a Genova. L'episodio, che ha destato preoccupazione ma fortunatamente non ha causato feriti, si è verificato nella mattinata del 9 luglio 2026. Il cedimento ha interessato una porzione del controsoffitto proprio sopra la postazione di lavoro di un consigliere regionale, all'interno della sala riservata ai membri dell'assemblea legislativa ligure.

Dinamica e conseguenze dell'incidente

Il crollo ha coinvolto specificamente l'area sovrastante la scrivania di un consigliere regionale.

Un dettaglio cruciale, che ha evitato conseguenze ben più gravi, è che al momento del cedimento la postazione di lavoro era fortunatamente vuota. Questa circostanza ha permesso che l'incidente si risolvesse senza alcun danno a persone, scongiurando il rischio di lesioni che avrebbero potuto essere significative data la natura del crollo. Immediatamente dopo l'evento, sono intervenuti sul posto i tecnici dell'ente, i quali hanno avviato le prime verifiche per accertare le cause del cedimento e per procedere con le operazioni di messa in sicurezza dell'area interessata. La tempestività dell'intervento ha permesso di circoscrivere il pericolo e di iniziare le procedure per il ripristino delle condizioni ottimali.

Misure di sicurezza e continuità delle attività

La sede del Consiglio regionale della Liguria, fulcro delle attività legislative e amministrative della regione, è stata oggetto di un'attenta valutazione post-incidente. A seguito del crollo, sono state prontamente avviate verifiche strutturali approfondite, estese a tutti gli altri ambienti dell'edificio. L'obiettivo primario di queste ispezioni è escludere categoricamente la presenza di ulteriori rischi o di potenziali fragilità strutturali che potrebbero compromettere la sicurezza di chi opera o frequenta la struttura. Nonostante l'episodio, le attività istituzionali del Consiglio regionale non hanno subito interruzioni significative, a dimostrazione della capacità di gestione dell'emergenza.

Tuttavia, sono state implementate e adottate rigorose misure precauzionali, volte a garantire la massima incolumità di tutto il personale presente, così come dei rappresentanti istituzionali e dei visitatori che quotidianamente accedono alla sede. L'attenzione alla sicurezza rimane una priorità assoluta per l'ente, che si impegna a prevenire futuri episodi e a mantenere un ambiente di lavoro protetto e affidabile.