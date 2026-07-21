Un tragico ritrovamento ha segnato la mattinata di martedì 21 luglio 2026 in provincia di Rovigo. Poco prima delle ore 10:00, il corpo senza vita di un uomo è stato scoperto e successivamente recuperato dalle acque del canale Adigetto, nel comune di Villanova del Ghebbo. La segnalazione è giunta dal personale del Consorzio di Bonifica, che ha notato la presenza del cadavere durante le consuete operazioni di pulizia e manutenzione del canale.

L'allarme ha attivato un'immediata risposta. Sul luogo del ritrovamento sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco del comando di Rovigo, che hanno provveduto al recupero del corpo.

Una volta estratto dalle acque, il cadavere è stato affidato alle autorità competenti per le procedure di identificazione e per gli accertamenti necessari a chiarire le circostanze del decesso.

Intervento delle autorità e indagini in corso

Oltre ai Vigili del Fuoco, sul posto sono giunti il personale sanitario del Suem 118, che ha constatato il decesso, e i Carabinieri. Questi ultimi hanno immediatamente avviato le indagini, svolgendo le operazioni di competenza per raccogliere elementi utili. Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica degli eventi e determinare le cause che hanno portato il corpo nell'Adigetto, con l'obiettivo di identificare la vittima e fare piena luce sull'accaduto.

Il canale Adigetto e il ruolo del Consorzio di Bonifica nel territorio di Rovigo

Il canale Adigetto è un'infrastruttura idraulica di fondamentale importanza per la provincia di Rovigo, essenziale per la gestione delle acque e la bonifica del territorio. Il Consorzio di Bonifica, l'ente che ha effettuato la segnalazione, svolge un ruolo cruciale nella manutenzione e pulizia dei canali. Il suo operato è indispensabile per la salvaguardia idraulica dell'area, assicurando il corretto deflusso delle acque e la prevenzione di situazioni di rischio. La scoperta del cadavere durante le attività di routine del Consorzio evidenzia l'importanza del monitoraggio costante di queste vie d'acqua.