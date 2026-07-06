Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato rinvenuto lunedì mattina in un appartamento nel quartiere Lucento di Torino, avviando un'indagine per omicidio. Il ritrovamento è avvenuto dopo che i residenti della palazzina, allarmati dal cattivo odore che si percepiva lungo le scale, hanno dato l'allarme. Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri del Comando provinciale, i vigili del fuoco – che hanno aperto la porta dell'abitazione – e i sanitari del 118 dell’Azienda Zero, i quali hanno constatato il decesso dell'uomo.

La vittima, un uomo non ancora identificato, presentava una ferita al cranio.

Da una prima ispezione condotta dal medico legale, la lesione è stata ritenuta compatibile con un colpo inferto da un oggetto contundente. Inizialmente era stata presa in considerazione l’ipotesi del suicidio, ma gli accertamenti medico-legali hanno escluso questa possibilità, spingendo la Procura di Torino, sotto il coordinamento della pm Lea Lamonaca, ad aprire un fascicolo per omicidio.

Gli accertamenti in corso

Gli investigatori, guidati dai carabinieri, stanno lavorando per ricostruire la dinamica dei fatti e risalire all'identità della vittima. Lo stato di avanzata decomposizione del cadavere rende le operazioni di identificazione e gli accertamenti medico-legali più complessi. Gli specialisti della scientifica sono impegnati nelle verifiche per stabilire con maggiore precisione l'epoca del decesso e a chiarire chi sia stato l'ultimo a entrare in contatto con l'uomo.

La ferita riscontrata sul cranio, per le sue specifiche caratteristiche e la sua localizzazione, ha indirizzato gli inquirenti verso la pista di una morte violenta.

Il coordinamento investigativo

L'indagine è condotta congiuntamente dai carabinieri del Comando provinciale di Torino e dalla Procura del capoluogo piemontese. La Procura della Repubblica di Torino, che esercita l'azione penale e dirige le indagini preliminari, collabora in questo caso con le forze di polizia giudiziaria per l'accertamento del reato e la raccolta delle prove, svolgendo un ruolo centrale per chiarire i contorni della vicenda.