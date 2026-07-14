Il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Torre Annunziata ha formalmente respinto la richiesta di patteggiamento presentata dall'ex sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, e dal cartomante Raffaele Guida. Entrambi sono figure centrali in una delicata inchiesta per corruzione che ha coinvolto l'amministrazione comunale della nota località campana. La decisione del GIP è stata comunicata il 14 luglio 2026 e rappresenta un momento cruciale nell'iter giudiziario che aveva già visto l'arresto di Coppola nell'aprile dello stesso anno, suscitando ampio clamore e attenzione mediatica.

I dettagli dell'inchiesta per corruzione e il diniego del GIP

L'inchiesta, meticolosamente condotta dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, ha puntato i riflettori sull'operato dell'ex primo cittadino Massimo Coppola e del cartomante Raffaele Guida. Le accuse formulate nei loro confronti riguardano il reato di corruzione, un'ipotesi investigativa che ha delineato un presunto sistema di scambi illeciti. Secondo quanto emerso dalle indagini, Guida avrebbe ricevuto una serie di incarichi professionali e compensi economici direttamente dal Comune di Sorrento. Tali benefici sarebbero stati concessi in cambio di favori e utilità personali o professionali, creando un meccanismo di scambio che ha sollevato seri interrogativi sulla trasparenza e la legalità dell'azione amministrativa.

La richiesta di patteggiamento, avanzata dai difensori dei due imputati, mirava a definire il procedimento con l'applicazione di pene concordate e inferiori rispetto a quelle che sarebbero state richieste dalla pubblica accusa in un eventuale processo. Tuttavia, il GIP ha ritenuto che non sussistessero le condizioni giuridiche necessarie per accogliere l'accordo tra le parti, procedendo quindi al netto rigetto della proposta di patteggiamento.

Le implicazioni della decisione e i prossimi sviluppi processuali

Il diniego del patteggiamento da parte del GIP comporta conseguenze dirette e significative per il futuro del procedimento giudiziario. Il caso a carico dell'ex sindaco Massimo Coppola e del cartomante Raffaele Guida non si concluderà con una definizione anticipata, ma dovrà necessariamente proseguire secondo le modalità ordinarie previste dal codice di procedura penale.

Ciò significa che si aprirà una fase processuale più articolata, potenzialmente con un rinvio a giudizio e un dibattimento pubblico. Questa inchiesta per corruzione aveva già, fin dalle sue prime fasi, catalizzato l'attenzione pubblica, mettendo in discussione la gestione di alcuni incarichi comunali e il presunto ruolo, ritenuto anomalo e influente, del cartomante nell'ambito delle decisioni e delle dinamiche dell'amministrazione locale di Sorrento. La motivazione del GIP, che ha sottolineato come "non ricorrono i presupposti per il patteggiamento", evidenzia una valutazione approfondita della gravità delle accuse e della necessità di un accertamento completo dei fatti. Si attende ora la fissazione della prossima udienza, un passo fondamentale che darà il via alla prosecuzione del processo e definirà le future tappe di questa vicenda giudiziaria.