La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale la mancata previsione della possibilità, per la persona offesa che ha proposto opposizione alla richiesta di archiviazione, di ricusare il giudice dell’udienza prevista dall’articolo 409, comma 2, del codice di procedura penale. La decisione è contenuta nella sentenza n. 132/2026, depositata il 21 luglio 2026, che ha accolto le questioni di legittimità costituzionale relative all’articolo 37 del Codice di procedura penale.

La questione era stata sollevata dalla Corte di cassazione, che aveva rilevato un contrasto con gli articoli 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in riferimento all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Il caso riguardava una dichiarazione di ricusazione presentata dalla persona offesa, ritenuta inammissibile dal giudice di secondo grado, sulla base dell’interpretazione secondo cui la persona offesa non sarebbe parte processuale e quindi non potrebbe proporre richiesta di ricusazione.

Il ruolo della persona offesa e la tutela del giusto processo

La Corte costituzionale ha sottolineato l’evoluzione del ruolo della persona offesa nel processo penale, evidenziando come questa abbia assunto una funzione di supporto e controllo sull’operato del pubblico ministero. In particolare, la possibilità di opporsi alla richiesta di archiviazione rappresenta un meccanismo volto ad assicurare la completezza delle indagini preliminari.

Secondo la pronuncia, è incongruo attribuire alla persona offesa il diritto di interloquire con il giudice sull’archiviazione e, allo stesso tempo, negarle la facoltà di verificare la terzietà e l’imparzialità del giudice stesso. La Corte ha affermato che la possibilità di ricusare il giudice per le indagini preliminari costituisce una garanzia essenziale della terzietà dell’organo giudicante e del corretto esercizio delle prerogative riconosciute alla persona offesa.

La dichiarazione di incostituzionalità e il quadro normativo

La sentenza della Corte costituzionale si inserisce nel quadro delle garanzie previste dal principio del giusto processo, sancito dall’articolo 111 della Costituzione e rafforzato dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

La Corte ha rilevato che la mancata previsione della legittimazione della persona offesa a ricusare il giudice viola il principio secondo cui “ogni processo” deve svolgersi davanti a un giudice terzo e imparziale.

L’articolo 37 del Codice di procedura penale disciplina la ricusazione dei giudici, mentre l’articolo 409 regola l’udienza in cui il giudice decide sulla richiesta di archiviazione. Con la sentenza n. 132/2026, la Consulta ha stabilito che anche la persona offesa che si oppone all’archiviazione ha diritto a chiedere la ricusazione del giudice, garantendo così una maggiore tutela dei diritti nel procedimento penale.