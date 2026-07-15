Il Comune di Courmayeur ha attivato misure preventive di Protezione civile nella Val Ferret, a seguito dell'aumento della velocità di discesa del ghiacciaio di Planpincieux. Nel pomeriggio del 15 luglio 2026, il ghiacciaio ha superato costantemente gli 800 millimetri al giorno su una volumetria stimata di circa 450.000 metri cubi. Questi dati sono stati rilevati tramite monitoraggio radar interferometrico e analisi fotogrammetriche da drone, condotte dalla Fondazione Montagna Sicura.

L'ordinanza, firmata dal sindaco Roberto Rota, dispone la chiusura della strada comunale della Val Ferret nel tratto tra Meyen e Planpincieux.

L'accesso a Planpincieux e il ritorno verso Courmayeur sono consentiti solo agli aventi diritto, utilizzando la strada alternativa della Montitta, con orari prestabiliti. Il 15 luglio, l'accesso è permesso dalle 18:00 alle 22:00. La strada sarà poi chiusa dalle 22:00 del 15 luglio alle 8:00 del 16 luglio. Il 16 luglio, l'accesso sarà nuovamente permesso, sempre ai soggetti autorizzati, dalle 8:00 alle 22:00.

Limitazioni e aree di sicurezza

Tra le misure adottate figurano l'evacuazione della 'zona rossa' e un coprifuoco nella 'zona gialla'. In quest'ultima, gli autorizzati possono restare solo all'interno delle proprie abitazioni durante l'interdizione. Rimangono in vigore anche il divieto di transito pedonale e veicolare lungo la strada interpoderale per Rochefort e il divieto di accesso alla zona rossa, come identificato dalla cartografia di Protezione civile.

L'accesso tramite la strada alternativa della Montitta è riservato esclusivamente a soggetti autorizzati, tra cui: mezzi di soccorso, forze dell'ordine, servizi pubblici, residenti, proprietari di immobili e terreni, operatori economici, dipendenti, turisti e clienti di esercizi con parcheggi privati, fornitori di strutture turistiche, guide alpine, escursionistiche e maestri di mountain bike autorizzati, veicoli NCC e taxi. Eventuali deroghe per necessità urgenti saranno valutate dal sindaco e dal responsabile comunale di Protezione civile.

Monitoraggio e informazioni in tempo reale

Il Comune di Courmayeur ha specificato che nel resto del territorio comunale tutte le attività proseguono regolarmente.

I sistemi di monitoraggio regionale e comunale per la gestione della viabilità in Val Ferret rimangono attivi. Le comunicazioni in tempo reale sulle procedure di Protezione civile e sull'evoluzione della situazione sono disponibili anche tramite l'app gratuita JARVIS PUBLIC (Courmayeur).