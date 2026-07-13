Tragico epilogo per Youssef Rama Abdelaziz, il diciannovenne di origine egiziana ucciso a coltellate nella notte tra sabato e domenica a Crema. Il giovane avrebbe dovuto iniziare proprio oggi il suo primo giorno di lavoro in un’azienda della provincia di Bergamo, un’opportunità che aveva accolto con entusiasmo, confidando agli amici: “Posso svoltare”. Sabato aveva festeggiato questa nuova prospettiva, ma poche ore dopo è stato vittima di un agguato mortale che ha spezzato i suoi sogni.

L'omicidio e le indagini

L’aggressione è avvenuta intorno alle 2:30 del mattino nel parcheggio di un supermercato, in una zona non distante dal centro della cittadina lombarda.

Abdelaziz è stato raggiunto da almeno tre fendenti, che lo hanno colpito al torace e all’addome. Nonostante le gravi ferite, il diciannovenne ha tentato di allontanarsi, ma si è accasciato su un marciapiede a circa venti metri dal luogo dell'agguato. Lì è stato prontamente soccorso dagli operatori del 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Cremona, dove purtroppo il suo decesso è stato constatato poco dopo l’arrivo. Gli inquirenti stanno seguendo l’ipotesi che l’omicidio sia maturato nell’ambito di una resa dei conti legata allo spaccio di droga e al controllo del territorio. Sembra che l’agguato sia stato preceduto da uno scontro tra due gruppi, avvenuto prima della mezzanotte.

Fermati e ritrovamento dell'arma

Le indagini dei carabinieri hanno portato, nel pomeriggio successivo all’omicidio, al fermo di tre sospettati. Tutti residenti nella zona del Cremasco, hanno un’età compresa tra i ventitré e i venticinque anni. Uno dei fermati, di origine albanese, è stato riconosciuto da un testimone chiave. I tre si trovano ora in attesa di essere interrogati dalle autorità. Questa mattina, un importante sviluppo ha riguardato il ritrovamento dell’arma del delitto: un coltellaccio a punta, rinvenuto nel tratto milanese del fiume Adda. Il recupero è stato possibile grazie all’intervento congiunto dei vigili del fuoco di Crema e Lodi, supportati dal Nucleo Sommozzatori di Milano.

L’arma è stata immediatamente sequestrata e sarà sottoposta a dettagliate analisi scientifiche per raccogliere ulteriori elementi utili alle indagini.

Il contesto della violenza e le reazioni

L'episodio si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza a Crema. La città è stata teatro negli ultimi mesi di una vera e propria faida tra gruppi stranieri, caratterizzata da furti e risse. Già lo scorso aprile, un omicidio dalle modalità simili aveva scosso la comunità, quando un ventenne venne massacrato con un coltello e una spranga da un ragazzo di diciassette anni. La stessa vittima di questo recente omicidio, Youssef Rama Abdelaziz, sarebbe stata coinvolta in almeno un precedente episodio di violenza.

Di fronte a questa escalation, il sindaco di Crema, Fabio Bergamaschi (Pd), ha espresso la sua preoccupazione attraverso un lungo post su Facebook. Pur ribadendo il doveroso rispetto per la vittima, la sua famiglia e il lavoro degli investigatori, il sindaco ha rilanciato con forza la questione della sicurezza, affermando: “Serve più Stato sul territorio. Più Stato nella comunità.” Bergamaschi ha inoltre specificato che la richiesta di un incremento delle risorse per le forze dell’ordine era già stata formalmente avanzata al governo e al Ministero dell’Interno nei mesi precedenti. La comunità locale rimane profondamente scossa dall’accaduto, mentre le indagini proseguono per fare piena luce su ogni aspetto della tragica vicenda.