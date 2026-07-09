Un ventenne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a scippo, tentata rapina e detenzione di stupefacenti, è stato arrestato a Cremona nel pomeriggio dell’8 luglio 2026. Il giovane è stato fermato al termine di una pericolosa fuga in motocicletta, iniziata quando, pur non avendo mai conseguito la patente, viaggiava a bordo di una Kawasaki 750 e ha notato una pattuglia della Polizia, decidendo di non fermarsi.

L’inseguimento si è protratto per ben 17 chilometri, snodandosi tra la tangenziale e le vie del centro di Cremona. Durante la sua corsa, il ventenne ha compiuto manovre estremamente rischiose, percorrendo tratti di strada contromano, effettuando sorpassi pericolosi e mettendo a serio rischio l’incolumità pubblica, arrivando a sfiorare l’investimento di un pedone.

La concitata situazione ha avuto come conseguenza il blocco totale del traffico cittadino per oltre un’ora, causando notevoli disagi.

La conclusione della fuga e l'arresto

La fuga spericolata si è interrotta bruscamente quando il giovane ha perso il controllo della sua moto, finendo per schiantarsi. Immediatamente soccorso, è stato trasportato in ospedale, dove i sanitari gli hanno riscontrato contusioni giudicate guaribili in sei giorni. Al termine degli accertamenti medici, il ventenne è stato formalmente arrestato con l’accusa di fuga pericolosa.

A seguito dell'episodio, il questore di Cremona, Carlo Ambra, ha prontamente avviato l’iter per l’applicazione al giovane della misura di prevenzione della “sorveglianza speciale di pubblica sicurezza”.

Si tratta di un provvedimento previsto dalla normativa italiana che consente alle autorità di imporre restrizioni a individui ritenuti socialmente pericolosi, anche in assenza di una condanna definitiva.

Cos'è la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza

La sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è una misura di prevenzione personale, disciplinata dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. La sua applicazione, che avviene su richiesta del questore e con provvedimento del tribunale, è rivolta a soggetti considerati pericolosi per la sicurezza pubblica. Tra le possibili restrizioni imposte figurano l’obbligo di soggiorno in un comune specifico, il divieto di frequentare determinati luoghi o persone e l’obbligo di presentarsi periodicamente presso gli uffici delle autorità di pubblica sicurezza.

Nel contesto dell'arresto a Cremona, l’avvio del procedimento per la sorveglianza speciale è stato immediato. Questa decisione è stata presa in considerazione dei precedenti penali del giovane e della manifesta pericolosità dimostrata durante la rocambolesca fuga. L'obiettivo primario di tale misura è quello di prevenire ulteriori condotte che possano minacciare l’ordine e la sicurezza pubblica, garantendo una maggiore tutela per la comunità.