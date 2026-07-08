La Fiom-Cgil ha espresso una posizione decisa e critica nei confronti della gestione aziendale della Cogne Acciai Speciali di Aosta, dichiarando apertamente di non voler "restare a guardare di fronte a un comportamento insensato" da parte della direzione. Il sindacato ha evidenziato con forza diverse criticità nella conduzione delle relazioni industriali e nella gestione dei rapporti con i propri lavoratori, sottolineando l'urgente necessità di un confronto più costruttivo, trasparente e basato sul dialogo.

Secondo la Fiom, la complessa situazione attuale richiede un intervento sindacale fermo e determinato per garantire la piena tutela dei diritti dei lavoratori e assicurare la continuità occupazionale all'interno dello stabilimento.

L'organizzazione sindacale ha già annunciato che metterà in campo tutte le iniziative necessarie, senza escludere l'adozione di forme di mobilitazione e protesta, al fine di contrastare quelle decisioni aziendali che sono considerate non condivise e prive di un reale dialogo con le rappresentanze dei dipendenti.

Le ragioni della contestazione sindacale

La Fiom ha motivato la propria ferma presa di posizione facendo esplicito riferimento a recenti decisioni adottate dall'azienda che, a giudizio del sindacato, non terrebbero adeguatamente conto delle legittime esigenze dei dipendenti e dell'intera comunità locale. La sigla sindacale ha ribadito con forza l'importanza cruciale di un coinvolgimento attivo e partecipato dei lavoratori in tutti i processi decisionali che riguardano direttamente il futuro e le prospettive dello storico stabilimento di Aosta.

Nel comunicato diffuso, la Fiom ha inoltre voluto sottolineare con chiarezza che "la crisi della Cogne riguarda tutta la Valle d'Aosta", evidenziando come le potenziali ricadute occupazionali e sociali di questa complessa vicenda siano di interesse non solo per i diretti dipendenti dell'azienda, ma per l'intero tessuto economico e sociale del territorio regionale, con possibili gravi ripercussioni sull'occupazione e sul benessere collettivo.

La mobilitazione e il sostegno della comunità valdostana

In relazione alla grave situazione di crisi che sta interessando l'azienda, circa duecento persone hanno partecipato attivamente a un significativo presidio organizzato davanti alla sede della Cogne Acciai Speciali di Aosta.

L'iniziativa ha visto una larga partecipazione di lavoratori, rappresentanti sindacali e numerosi cittadini, a testimonianza della profonda preoccupazione diffusa per le incerte prospettive dello stabilimento e per il futuro occupazionale nell'intera regione.

La Cogne Acciai Speciali, riconosciuta come storica azienda siderurgica di Aosta, rappresenta da sempre uno dei principali e più importanti poli industriali della Valle d'Aosta. L'azienda è specializzata nella produzione di acciai speciali destinati a diversi e strategici settori industriali, occupando un ruolo assolutamente centrale nell'economia locale. La crisi in atto ha inevitabilmente sollevato l'attenzione delle istituzioni regionali e nazionali, oltre che delle parti sociali, che seguono con grande attenzione e apprensione gli sviluppi di questa delicata vertenza, nella speranza di trovare soluzioni concrete per la salvaguardia dell'azienda e dei suoi posti di lavoro.