Il commissario straordinario del governo per l'emergenza idrica in Sicilia, Matteo Cocina, ha annunciato che nell'area di Maddalusa, ad Agrigento, le forniture d'acqua saranno garantite esclusivamente a cinque categorie di soggetti fragili. La decisione è stata comunicata il 15 luglio 2026 e riguarda una zona particolarmente colpita dalla crisi idrica in corso sull'isola.

Le categorie individuate per la priorità nell'approvvigionamento idrico comprendono: strutture sanitarie, case di riposo, centri per disabili, scuole e comunità di recupero. Queste realtà riceveranno la fornitura d'acqua necessaria per garantire i servizi essenziali e la tutela delle persone più vulnerabili.

Le altre utenze, sia private che commerciali, non rientrano tra quelle che avranno accesso prioritario all'acqua in questa fase dell'emergenza.

Dettagli e motivazioni delle limitazioni

La misura si inserisce nell'ambito delle azioni straordinarie adottate per fronteggiare la grave siccità che interessa la Sicilia. Il commissario Cocina ha spiegato che la scelta di limitare la distribuzione idrica a queste cinque categorie risponde all'esigenza di «garantire la sopravvivenza e la dignità delle persone più esposte». La situazione a Maddalusa è stata definita particolarmente critica, con risorse idriche estremamente ridotte e difficoltà di approvvigionamento per tutta la popolazione residente.

Le autorità locali sono state informate delle nuove disposizioni e sono in corso attività di monitoraggio per assicurare che le forniture raggiungano effettivamente le strutture individuate.

Non sono stati forniti dettagli sui tempi di durata della misura, che sarà valutata in base all'evoluzione dell'emergenza e alle condizioni delle risorse idriche disponibili.

Il ruolo del commissario straordinario per l'emergenza idrica

Il commissario straordinario per l'emergenza idrica in Sicilia è una figura istituzionale nominata dal governo con il compito di coordinare e attuare interventi urgenti per fronteggiare le situazioni di crisi legate alla carenza d'acqua. Le sue funzioni includono la gestione delle risorse idriche, la pianificazione di interventi infrastrutturali e l'adozione di misure straordinarie per garantire l'approvvigionamento alle categorie più fragili della popolazione.

In Sicilia, la carenza d'acqua rappresenta un problema ricorrente, aggravato negli ultimi anni da periodi di siccità prolungata e da criticità infrastrutturali. Il commissario opera in stretto raccordo con le amministrazioni locali e regionali per individuare le priorità e coordinare le risposte all'emergenza.