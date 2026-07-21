In Umbria, le nascite si sono quasi dimezzate rispetto al picco del 2008, attestandosi a 4.442 nel 2025. I dati, provvisori per il 2025, mostrano una contrazione del 46 per cento rispetto a diciassette anni prima e del 34 per cento rispetto all'inizio del millennio. La natalità regionale ha visto una crescita fino al 2008, seguita da una marcata riduzione dal 2009, con un calo costante.

Dinamiche demografiche e fattori sociali

Il numero medio di figli per donna ha oscillato da circa 1,2 a inizio millennio a un picco di 1,4 (2006-2013), stabilizzandosi poi intorno a 1,1 negli anni più recenti.

L'età media delle madri al parto è aumentata da 30,7 anni nel 2000 a 32,6 nel 2025, mantenendosi stabilmente sopra i 32 anni dal 2019. Queste dinamiche riflettono trasformazioni sociali più ampie, come percorsi di studio prolungati, ingresso tardivo nel lavoro e maggiore instabilità, che influenzano il calendario della genitorialità.

Mortalità e saldo naturale in Umbria

Sul fronte della mortalità, il numero dei decessi si è mantenuto sotto le 10 mila unità annue nei primi quattordici anni del Duemila. Dal 2015, si è registrato un aumento sistematico, con picchi durante la pandemia (oltre 11 mila morti). Sebbene i decessi siano diminuiti successivamente, non hanno raggiunto i livelli iniziali del millennio, attestandosi a 10.353 nel 2025 contro i 9.089 del 2000.

Questo incremento è legato sia all'effetto pandemico sia al progressivo invecchiamento della popolazione.

Il saldo naturale dell'Umbria, ovvero la differenza tra nascite e decessi, è stato costantemente negativo. Partendo da meno 2.303 unità nel 2000, il divario si è progressivamente ampliato dal 2012, con valori critici durante la pandemia (oltre 5.700 unità negative). Nonostante un parziale riassorbimento, il saldo naturale è rimasto nettamente più negativo rispetto al periodo pre-2019, con meno 5.901 unità nel 2025.