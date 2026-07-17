Il comune di Petacciato sta affrontando le conseguenze più gravose nel Basso Molise a seguito del crollo del ponte sul fiume Trigno. L'evento, avvenuto il 2 aprile scorso, è stato innescato da un'ondata di maltempo che ha riattivato una frana. Il sindaco Antonio Di Pardo ha denunciato le pesanti difficoltà quotidiane che affliggono la popolazione, le attività commerciali e le imprese del litorale. Per raggiungere l'Abruzzo, i lavoratori del paese sono ora costretti a percorrere un'ora di strada, descritta come "molto brutta e pericolosa", rendendo insostenibile la situazione, soprattutto in considerazione dei tempi non brevi previsti per la ricostruzione del viadotto.

Di Pardo ha lanciato un appello per ottenere aiuto e supporto, al fine di ripristinare la normalità nel più breve tempo possibile. Il primo cittadino ha anche segnalato l'accumulo di rifiuti ingombranti, inclusi grossi elettrodomestici, alla foce del Trigno, trasportati dalla piena del fiume. Tra le soluzioni proposte dal sindaco figurano la realizzazione di una bretella per bypassare il ponte crollato e la valutazione di un nuovo ponte, attualmente in costruzione con fondi Pnrr per una pista ciclabile tra la ferrovia e il viadotto collassato, affinché possa essere utilizzato anche per i veicoli. "Non c’è nessun interesse a fare polemica", ha precisato Di Pardo, "il mio è il lamento di chi avverte la sofferenza del proprio territorio, della comunità nel vivere la quotidianità e cerca la soluzione per garantire sicurezza alla popolazione".

Impatto sulla viabilità e l'economia locale

Il crollo del ponte ha generato gravi disagi alla mobilità tra Molise e Abruzzo, con immediate ripercussioni negative sulle attività economiche locali. La sindaca di Montenero di Bisaccia, Simona Contucci, ha evidenziato la profonda crisi che sta colpendo le imprese situate al confine tra le due regioni, le quali da mesi si trovano in grave difficoltà a causa delle problematiche legate alla viabilità.

Le complesse operazioni di rimozione e le criticità tecniche

Presso il palazzo di giustizia di Larino si è tenuto un tavolo tecnico cruciale, che ha visto la partecipazione di rappresentanti della Regione Molise, della Prefettura di Campobasso, dei sindaci dei comuni interessati, delle forze dell’ordine, della Capitaneria di porto di Termoli, dei Vigili del Fuoco, di Anas e della famiglia di Domenico Racanati, l’uomo scomparso con la sua auto nel tragico crollo del 2 aprile.

La procuratrice capo di Larino, Elvira Antonelli, ha confermato l'impegno a procedere con la rimozione dei resti del ponte, bilanciando le esigenze della Procura di comprendere le cause del cedimento e quelle di Anas per la ricostruzione del viadotto.

Le operazioni sono rese particolarmente complesse da una problematica di estrema delicatezza: l’area interessata fu teatro di operazioni militari durante la Seconda Guerra Mondiale, e non si può escludere la presenza di residui bellici. Questo fattore ha inevitabilmente comportato un rinvio dei tempi previsti per la rimozione. Nonostante le difficoltà, la procuratrice si è detta ottimista, annunciando che il progetto relativo agli interventi necessari sarà pronto entro la fine dell’estate. La famiglia di Racanati ha ribadito l'urgente necessità di ritrovare il proprio congiunto, pur esprimendo piena consapevolezza delle difficoltà intrinseche all'intervento.