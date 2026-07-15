Un tavolo tecnico è stato convocato dalla Procura di Larino presso il palazzo di giustizia per affrontare le complesse problematiche legate al ponte crollato sul fiume Trigno. L'evento, avvenuto lo scorso 2 aprile, ha causato la scomparsa di Domenico Racanati, coinvolto nel crollo con la sua auto. Alla riunione hanno preso parte numerosi enti e istituzioni, tra cui rappresentanti della Regione Molise, della Prefettura di Campobasso, sindaci dei comuni interessati, forze dell'ordine, la Capitaneria di porto di Termoli, i Vigili del Fuoco, l'Anas e i familiari dell'uomo disperso.

La procuratrice capo di Larino, Elvira Antonelli, ha sottolineato l'impegno congiunto per la rimozione dei resti del ponte. L'obiettivo è duplice: da un lato, la Procura intende comprendere le cause del cedimento; dall'altro, l'Anas mira alla ricostruzione del viadotto. Durante l'incontro, è emersa una delicata criticità: l'area del crollo fu teatro di operazioni militari durante la Seconda Guerra Mondiale. Non si può escludere, infatti, la presenza di residui bellici, un fattore che ha inevitabilmente posticipato i tempi previsti per la rimozione delle macerie e il conseguente recupero del corpo di Racanati, probabilmente intrappolato tra i detriti.

Indagini e criticità tecniche

Le operazioni di ricerca si sono concentrate su una specifica zona del fiume Trigno, a circa 70 metri dalla foce, dove un magnetometro ha rilevato anomalie del campo magnetico.

Tali anomalie potrebbero indicare la presenza di corpi metallici, inclusa l'auto di Domenico Racanati. Per indagare con precisione questi punti di interesse, sono state pianificate mirate operazioni di dragaggio del fiume, che richiederanno l'impiego di strumentazione tecnica appropriata. La Procura ha ribadito la natura «prioritaria ed improcrastinabile» della prosecuzione delle attività di ricerca dello scomparso, ritenendole fondamentali per l'esito delle indagini e per il definitivo dissequestro dell'area.

Il progetto per la rimozione dei resti del ponte è atteso entro la fine dell'estate. Tuttavia, come già menzionato, la necessità di verificare e, se del caso, bonificare l'area da eventuali ordigni bellici ha rallentato la tabella di marcia.

I rappresentanti degli enti coinvolti hanno illustrato il lavoro svolto finora, mantenendo un dialogo costante con la famiglia di Racanati. I familiari, pur comprendendo le difficoltà oggettive, hanno reiterato la loro richiesta di ritrovare il corpo del congiunto.

Conseguenze economiche e ripristino viario

Il crollo del ponte ha avuto un significativo impatto non solo sulla sicurezza e sulla ricerca del disperso, ma anche sull'economia locale. Il sindaco di Montenero di Bisaccia, Simona Contucci, ha evidenziato la crisi economica che sta colpendo le attività commerciali e produttive situate nella zona di confine tra Molise e Abruzzo. Queste imprese, infatti, sono da mesi in una situazione di stallo a causa dei disagi nei collegamenti viari interrotti.

Il ripristino della viabilità è dunque considerato essenziale, non solo per la ripresa economica, ma anche per la salvaguardia dell'ecosistema fluviale, compromesso dalle macerie e dai detriti accumulati. L'Anas si impegna a ricostruire il viadotto una volta completate le operazioni di rimozione e recupero.