Dal 3 luglio, il poligono di tiro della caserma Torre Veneri di Lecce è stato teatro di un'importante sperimentazione operativa denominata "Task Force X - Central Mediterranean" (TFX‑CentMed). Questa iniziativa, promossa da Nato Allied Command Transformation sotto il comando dell’Admiral Pierre Vandier, vede una significativa leadership italiana attraverso lo Stato Maggiore della Difesa.

L'obiettivo primario della Task Force X è testare simultaneamente le capacità in diversi campi d'azione militari: terrestre, aereo, marittimo, cyber e spaziale.

La sperimentazione si basa su uno scambio di dati in tempo reale, cruciale per la condivisione di informazioni nelle quattro dimensioni operative. Il 6 luglio, il poligono di Torre Veneri ha aperto le porte alla stampa, offrendo una panoramica della tecnologia militare italiana, inclusi droni di ultima generazione e i relativi dispositivi per la loro intercettazione, oltre a un innovativo cane robot impiegato per le ricognizioni in ambienti operativi complessi.

L'Italia al centro dell'innovazione NATO

Durante l'esercitazione, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha evidenziato come la sperimentazione della Task Force X Central Mediterranean rappresenti "una risposta concreta alle nuove sfide della sicurezza" e segni "un passaggio di grande rilevanza per la Difesa italiana e per l’Alleanza Atlantica".

Crosetto ha sottolineato che, per la prima volta, la NATO ha affidato a una singola nazione, l’Italia, la guida di questa Task Force. Una scelta che conferma il "ruolo di riferimento" assunto dal Paese nel processo di trasformazione e innovazione dell’Alleanza.

Questo progetto si inserisce nell'ampio contesto di adattamento della NATO alle minacce contemporanee, in cui la sicurezza del Mediterraneo centrale è riconosciuta come un nodo strategico fondamentale per l’Italia e per il fianco sud dell’Alleanza. L’obiettivo, secondo il ministro, va oltre la fase sperimentale: si mira a trasformare l’iniziativa in una "struttura continua". Un luogo fisico permanente dove Forze armate, altre componenti dello Stato e dell’Alleanza, insieme a rappresentanti dell'industria e della ricerca, possano collaborare stabilmente.

Questo permetterà di testare soluzioni operative avanzate e di accelerare l’adattamento alle minacce emergenti, garantendo una maggiore prontezza e resilienza.

Tecnologie all'avanguardia e sinergie internazionali

La dimostrazione ha permesso di osservare da vicino l'impiego dei droni di ultima generazione negli scenari di guerra moderni e l'efficacia dei dispositivi dedicati alla loro intercettazione. Particolare interesse ha suscitato il cane robot, strumento prezioso per le ricognizioni in aree operative. Il ministro Crosetto ha ribadito: "Abbiamo avuto conferma del ruolo centrale dell’Italia in un contesto in cui Forze armate, industria, NATO e Paesi alleati lavorano insieme, testando sul campo nuove tecnologie, condividendo le lezioni apprese e accelerando l’adattamento a minacce in continua evoluzione".

Di fronte a un panorama di minacce in costante mutamento, il ministro ha enfatizzato la necessità di adottare "una nuova mentalità" e di mantenere una costante capacità di "continuare a innovare". Crosetto ha concluso il suo intervento ringraziando tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo percorso strategico, ricordando che "dietro ogni risultato ci sono donne e uomini che lavorano ogni giorno per garantire la sicurezza del Paese".