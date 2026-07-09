La repressione a Cuba ha raggiunto un nuovo record, con un numero senza precedenti di detenuti politici. L’organizzazione per i diritti umani Prisoners Defenders ha denunciato questa escalation a pochi giorni dal quinto anniversario delle proteste dell’11 luglio 2021.

Alla fine di giugno, i prigionieri per motivi politici sull'isola erano 1.306, il più elevato mai registrato. Tra questi, 40 persone erano minorenni al momento dell'arresto. Solo nell’ultimo mese, sono stati documentati 32 nuovi casi di detenzione per ragioni politiche, segno di un inasprimento repressivo.

Le autorità cubane hanno intensificato gli arresti mirati contro giornalisti, youtuber, artisti, leader religiosi e giovani attivisti. L’obiettivo è prevenire nuove mobilitazioni e soffocare il dissenso in vista dell’anniversario delle proteste dell’11 luglio.

Condizioni dei detenuti e il silenzio internazionale

Il quadro è aggravato dall’utilizzo sistematico della privazione delle cure mediche come strumento di repressione. Centinaia di detenuti sono affetti da gravi patologie; la negazione dell'assistenza sanitaria essenziale si configura come tortura e attentato alla dignità umana, mettendo a rischio la loro vita.

Di fronte a questa escalation repressiva, l’organizzazione critica aspramente il silenzio della comunità internazionale.

Questo silenzio, si sostiene, favorisce l’inasprimento della repressione sull’isola, dando via libera alle autorità cubane.

L'impegno di Prisoners Defenders

Prisoners Defenders documenta e monitora i casi di detenzione politica a Cuba. L'accesso ai dati e ai documenti ufficiali richiede una registrazione tramite il sito. L'uso dei materiali è regolato da una licenza che impone attribuzione, noncommercialità e condivisione paritaria.