Un cucciolo di cane, di nome Charlie, è stato miracolosamente salvato dagli agenti della Polizia metropolitana di Napoli dopo essere stato abbandonato all'interno di un'autovettura in sosta, esposta senza protezione alla calura estiva. L'episodio, avvenuto nella mattinata di ieri nella zona ospedaliera del capoluogo campano, ha visto il piccolo animale in grave difficoltà: boccheggiava con la lingua a penzoloni e le sue piccole zampe graffiavano disperatamente i vetri dell'abitacolo, cercando invano un po' d'aria fresca.

L'intervento è scattato grazie a una segnalazione provvidenziale che ha allertato le autorità.

Giunti sul posto, i funzionari e gli agenti del Nucleo antibracconaggio, sotto il coordinamento della comandante Lucia Rea, hanno immediatamente accertato la grave condizione del cagnolino, rimasto per un tempo indefinito all'interno del veicolo surriscaldato. La situazione di emergenza ha richiesto un'azione immediata: gli operatori sono riusciti a mettere in salvo Charlie, che è stato prontamente affidato alle cure dei veterinari dell'Asl Napoli 1 per tutti gli accertamenti sanitari del caso. Fortunatamente, il cucciolo non ha riportato conseguenze gravi e si è ripreso rapidamente, tornando a scodinzolare con energia. A seguito degli accertamenti, i proprietari del cane sono stati denunciati per abbandono di animali.

Il salvataggio e le cure immediate

L'efficace intervento della Polizia metropolitana è stato reso possibile da una tempestiva segnalazione che ha permesso di localizzare rapidamente l'auto nella zona ospedaliera di Napoli. Gli agenti hanno valutato con prontezza la gravità della situazione, agendo per liberare il cucciolo che mostrava chiari e evidenti segni di sofferenza a causa del caldo soffocante. Una volta tratto in salvo, Charlie è stato immediatamente sottoposto a controlli veterinari presso la struttura dell'Asl Napoli 1, dove è stato confermato che, nonostante il pericolo scampato, non aveva riportato danni permanenti alla sua salute.

L'impegno della Polizia metropolitana per il benessere animale

La Polizia metropolitana di Napoli svolge un ruolo cruciale sul territorio della Città Metropolitana, operando come corpo di polizia locale con diverse competenze. Tra queste, spiccano la tutela dell'ambiente e, in particolare, la vigilanza sul rispetto delle normative in materia di benessere animale. L'azione di prevenzione e contrasto a reati come l'abbandono di animali rientra pienamente nelle sue funzioni. Il Nucleo antibracconaggio, che ha gestito il delicato salvataggio di Charlie, è una sezione specializzata che si dedica specificamente a contrastare il bracconaggio e a intervenire con prontezza in tutte quelle situazioni di emergenza che vedono coinvolti animali in stato di difficoltà o pericolo, dimostrando ancora una volta la sua efficacia e dedizione in casi come quello del piccolo cucciolo.