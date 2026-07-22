Un custode di un'azienda agricola situata a San Pietro in Casale, nel Bolognese, è stato denunciato dai carabinieri per eccesso colposo di legittima difesa. L'episodio si è verificato durante un tentato furto all'interno della proprietà, un evento che ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine e l'avvio di un'indagine.

La dinamica dei fatti

Secondo le prime ricostruzioni, il custode si sarebbe accorto della presenza sospetta di alcune persone all'interno della proprietà agricola. Di fronte a questa intrusione, l'uomo avrebbe reagito esplodendo alcuni colpi di pistola.

A seguito degli spari, le persone coinvolte si sarebbero immediatamente allontanate dal luogo, facendo perdere le proprie tracce. La reazione del custode è ora al vaglio delle autorità per determinarne la proporzionalità rispetto alla minaccia percepita e se rientri nei parametri della legittima difesa.

Intervento e indagini dei Carabinieri

I carabinieri della compagnia di San Giovanni in Persiceto sono intervenuti sul posto dopo la segnalazione dell'accaduto. Le indagini hanno portato alla denuncia del custode per eccesso colposo di legittima difesa. L'arma utilizzata, una pistola che è risultata regolarmente detenuta dal custode, è stata sequestrata dagli inquirenti. Questo sequestro è una procedura standard per permettere ulteriori accertamenti tecnici e balistici.

L'episodio si inserisce nel contesto di un tentato furto ai danni dell'azienda agricola. Le autorità stanno proseguendo le indagini con l'obiettivo di chiarire l'esatta dinamica dei fatti, identificare gli intrusi e accertare eventuali ulteriori responsabilità, sia per quanto riguarda il tentato furto sia per l'uso dell'arma da parte del custode.