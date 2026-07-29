Nella Casa Circondariale di Foggia, un gruppo di detenuti ha realizzato un podcast sulla Costituzione italiana. Il progetto ha coinvolto i reclusi in ogni fase – scrittura, registrazione e produzione audio – offrendo un percorso di apprendimento e riflessione sui principi fondamentali della Carta costituzionale. L'obiettivo è promuovere una conoscenza approfondita dei valori che fondano la convivenza civile e l'ordinamento democratico.

Il percorso formativo del podcast in carcere

La creazione del podcast si è svolta con incontri e sessioni di lavoro nella struttura penitenziaria di Foggia.

I partecipanti, assistiti da educatori e professionisti esterni per supporto tecnico e formativo, hanno esplorato articoli e temi cruciali della Costituzione. Ogni episodio ha analizzato un aspetto specifico, trattando argomenti come i diritti e i doveri dei cittadini, la funzione della Repubblica e la tutela delle libertà fondamentali. Questo approccio ha permesso ai detenuti di confrontarsi con i testi costituzionali, stimolando una comprensione più profonda delle norme sociali.

Obiettivi e reinserimento sociale

L'iniziativa ha offerto ai detenuti un'occasione di crescita personale e culturale, favorendo la riflessione sui valori etici e civili di una società giusta. I partecipanti hanno apprezzato il progetto, riconoscendolo come strumento utile per acquisire maggiore consapevolezza dei propri diritti e responsabilità.

Un detenuto ha affermato: "Abbiamo imparato che la Costituzione riguarda tutti noi, anche qui dentro".

La realizzazione del podcast è un esempio di attività rieducativa, in linea con le direttive dell'ordinamento penitenziario italiano. La casa circondariale di Foggia, in Puglia, promuove costantemente iniziative per il reinserimento sociale dei detenuti. Attraverso progetti culturali e formativi, l'istituto mira a favorire lo sviluppo di consapevolezza e responsabilità individuale, elementi cruciali per un futuro reintegro nella comunità civile.