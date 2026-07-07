Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ha avviato, dalle ore 23 di venerdì 5 luglio, i lavori per la sostituzione del Ponte al Pino, un'importante infrastruttura ferroviaria a Firenze. L'intervento, pianificato da tempo, prevede la rimozione della vecchia struttura e l'installazione di un nuovo ponte, con l'obiettivo di migliorare la sicurezza e la funzionalità dell'intera linea ferroviaria.

Le operazioni, concentrate nella notte tra il 5 e il 6 luglio, comporteranno modifiche alla viabilità locale. RFI ha comunicato che la sostituzione del ponte è un'operazione complessa che richiede la chiusura temporanea dell'area circostante per garantire la massima sicurezza.

Le autorità locali hanno predisposto un piano di gestione del traffico per limitare i disagi a residenti e utenti della strada.

L'intervento sul Ponte al Pino: obiettivi e impatti sulla città

La programmazione notturna dell'opera di sostituzione del Ponte al Pino è stata scelta per ridurre l'impatto sulla circolazione ferroviaria e stradale. RFI ha specificato che il nuovo ponte garantirà migliori standard di affidabilità e sicurezza per il traffico ferroviario. La società invita i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e alle indicazioni fornite durante i lavori.

Il ruolo di RFI nella modernizzazione delle infrastrutture ferroviarie

Rete Ferroviaria Italiana è la società del Gruppo FS Italiane responsabile della gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale.

RFI si occupa di progettazione, realizzazione, manutenzione e sicurezza della rete, coordinando interventi di ammodernamento come quello per il Ponte al Pino a Firenze.

La sostituzione di infrastrutture datate rientra tra le attività principali di RFI per garantire la continuità e la sicurezza del servizio ferroviario su tutto il territorio nazionale. Interventi di questo tipo sono fondamentali per mantenere elevati standard di efficienza e sicurezza sia per i passeggeri che per le merci.