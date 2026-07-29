La Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Reggio Calabria ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari a carico di tre ultras della Reggina. Le accuse formulate sono di associazione per delinquere ed estorsione aggravata dal metodo mafioso. L’inchiesta, coordinata dal procuratore Giuseppe Borrelli, dall’aggiunto Walter Ignazitto e dal sostituto procuratore Sara Amerio, ha fatto luce su presunte pressioni esercitate dal gruppo nei confronti della precedente dirigenza della società calcistica tra il febbraio 2024 e l’aprile 2025.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i tre ultras, identificati come membri del gruppo “Diffidati liberi - Curva sud Reggio Calabria”, avrebbero costretto la società a versare periodicamente somme di denaro. Queste somme, ufficialmente destinate a coprire le spese legali di tifosi sottoposti a Daspo, sarebbero state in realtà utilizzate solo in minima parte per le attività del tifo organizzato. Le richieste di denaro avrebbero interessato sia la società La Fenice Amaranto sia l’As Reggina 1914, quest'ultima riconducibile all’ex patron Antonino Ballarino e al presidente Virgilio Salvatore Minniti.

Le presunte estorsioni e la gestione illecita dei biglietti

Oltre alle richieste di denaro, la DDA contesta agli indagati di aver imposto alla dirigenza il finanziamento di una coreografia, la consegna di abbigliamento ufficiale dei calciatori e l’affidamento della vendita dei biglietti per la Tribuna sud dello stadio Oreste Granillo.

Questa gestione parallela dei tagliandi avrebbe consentito agli ultras di ottenere un ingiusto profitto e di favorire l’ingresso allo stadio di tifosi già sottoposti a Daspo, aggirando i controlli e l’identificazione da parte degli steward. Gli inquirenti hanno documentato almeno venti episodi in cui sarebbero stati consegnati denaro e altri benefici agli indagati.

La capacità intimidatoria attribuita al gruppo deriverebbe dalla possibilità di mobilitare circa duecento tifosi attraverso contestazioni, striscioni, comunicati, campagne sui social media e minacce di disertare lo stadio o organizzare manifestazioni. Tali azioni avrebbero potuto causare significativi danni economici e d’immagine al club.

L’aggravante mafiosa è stata contestata in relazione alla forza intimidatrice del gruppo e alla vicinanza di alcuni suoi componenti ad ambienti criminali del quartiere Gebbione, noto per essere sotto l’influenza della cosca Labate.

Daspo "fuori contesto" e provvedimenti amministrativi

A seguito della conclusione delle indagini, la Digos della Questura di Reggio Calabria ha notificato agli indagati l’avviso di conclusione delle indagini preliminari e l’informazione di garanzia. Successivamente, il Questore di Reggio Calabria ha emesso nei confronti dei tre ultras un Daspo della durata di cinque anni. Questa misura include l’obbligo di comparizione personale presso gli uffici della Questura in concomitanza con lo svolgimento delle partite della squadra.

Il Daspo applicato è quello definito “fuori contesto”, una misura di prevenzione utilizzata per soggetti ritenuti socialmente pericolosi anche in assenza di episodi di violenza materiale negli stadi. Viene applicato in relazione a reati di particolare gravità, come quelli di stampo mafioso ed estorsivo. I provvedimenti sono stati convalidati dall’Autorità Giudiziaria e adottati al termine di un’accurata istruttoria condotta dalla Divisione Polizia Anticrimine, confermando la possibilità di applicare tali misure anche per condotte non direttamente legate a violenze negli impianti sportivi, ma connesse a gravi reati.