I consiglieri del Movimento Politico “Pettinari per l’Abruzzo” hanno lanciato un allarme sul grave stato di degrado e sui crescenti problemi di sicurezza che affliggono l’area circostante la stazione ferroviaria di Pescara Portanuova. La denuncia, presentata il 4 luglio 2026, mette in luce una situazione critica, esacerbata da recenti furti subiti dalla sede della Croce Rossa, situata adiacente allo scalo ferroviario.

Il consigliere comunale Massimiliano Di Pillo ha illustrato la gravità della situazione, rivelando che la sede della Croce Rossa è stata bersaglio di ben quattro furti in altrettanti giorni consecutivi.

Di Pillo ha evidenziato anche episodi di forte degrado igienico-sanitario e di sicurezza, come la presenza di una persona che dormiva all’interno di un’ambulanza. “A una certa ora la zona è terra di nessuno,” ha affermato il consigliere, sottolineando la percezione di abbandono e la chiusura di un bar che un tempo rappresentava un punto di riferimento sociale. La mancanza di telecamere di sorveglianza contribuisce ulteriormente a un senso di insicurezza diffusa.

Nonostante la stazione di Portanuova sia la seconda più frequentata della città, dopo Pescara Centrale, e serva centinaia di pendolari ogni giorno per i treni locali, l’area è priva di adeguate tutele. I consiglieri hanno quindi rivolto un appello alla Giunta Masci e al Governo nazionale, chiedendo un immediato rafforzamento degli organici delle forze di polizia in città e della polizia locale per ripristinare la legalità e la sicurezza.

L'area della stazione: un "quadrilatero del degrado"

Un’analisi più approfondita della situazione dipinge un quadro ancora più allarmante, definendo l’area della stazione Portanuova come un “vero e proprio quadrilatero del degrado”. Vengono segnalati numerosi episodi di bivacchi serali, spaccio di sostanze stupefacenti, ubriachezza molesta, violenze e atti di inciviltà diffusa. Tra questi, si contano urina e defecazione in piazza, bottiglie rotte, vomito e una generale sporcizia che deturpa l'ambiente urbano.

I residenti denunciano aggressioni, minacce e intimidazioni che limitano la loro libertà di movimento, specialmente nelle ore serali, trasformando l'area in un luogo percepito come pericoloso.

Il degrado si estende anche alla pista ciclabile retrostante via Orazio, caratterizzata da rifiuti, sterpaglie e accampamenti abusivi, che contribuiscono a un senso di abbandono e incuria.

La chiusura del bar, che in passato fungeva da presidio di legalità e aggregazione, ha acuito il senso di abbandono della zona. Di fronte a questa escalation, i consiglieri del Movimento Pettinari sollecitano il Sindaco Masci a istituire un presidio fisso della Polizia Locale nell’area. Contemporaneamente, chiedono ai parlamentari pescaresi di intervenire presso il Governo per ottenere un aumento degli organici delle Forze dell’Ordine, evidenziando come la città spesso non disponga di un numero sufficiente di volanti operative per garantire un controllo capillare del territorio.