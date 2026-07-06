Proseguono con nuovi importanti sviluppi le indagini sull'omicidio di Mary Elizabeth Hopkins, la docente americana di 55 anni trovata senza vita nella sua abitazione a Ceriana, in provincia di Imperia. Un momento chiave è fissato per il prossimo 24 luglio, quando la Guardia di Finanza di Imperia eseguirà la copia forense dei dispositivi elettronici sequestrati nell'ambito dell'inchiesta. Per la morte della donna, le autorità hanno posto in stato di fermo il compagno, Becken Olivieri, 51 anni, attualmente in carcere con l'accusa di omicidio volontario aggravato.

L'accertamento tecnico, disposto dalla Procura di Imperia, si concentrerà su quattro dispositivi digitali cruciali per l'indagine. Questi includono due telefoni cellulari – uno della vittima e l'altro presumibilmente in uso al compagno – e due notebook utilizzati dalla coppia. L'operazione di copia forense, che si svolgerà negli uffici della Guardia di Finanza di Imperia, ha lo scopo di estrarre e conservare in modo integrale e inalterato tutti i dati presenti su tali dispositivi elettronici. Questa procedura è essenziale per garantire che le informazioni raccolte possano essere utilizzate come prove affidabili nel procedimento giudiziario.

Obiettivi e metodologia degli accertamenti tecnici

Una volta ottenute le copie forensi, gli investigatori, affiancati dagli eventuali consulenti tecnici nominati dalle parti, analizzeranno con cura il materiale digitale acquisito.

L'obiettivo primario è la ricerca di elementi utili per la ricostruzione dei rapporti intercorsi tra la vittima, Mary Elizabeth Hopkins, e il suo compagno, Becken Olivieri. Sarà altresì cruciale delineare con accuratezza le ultime ore precedenti al delitto e raccogliere ogni altro dato ritenuto rilevante ai fini dell'indagine. La finalità ultima è quella di chiarire ogni aspetto della complessa vicenda e di definire con precisione la dinamica dei fatti che hanno condotto alla tragica scomparsa della docente, il tutto sotto il coordinamento della Procura.

Il ruolo della Guardia di Finanza nell'inchiesta

La Guardia di Finanza di Imperia, un'istituzione di rilievo, è attivamente coinvolta in questa delicata operazione investigativa.

Essa svolge un ruolo strategico in qualità di polizia giudiziaria, fornendo supporto all'autorità giudiziaria. La sua collaborazione è fondamentale nelle indagini che riguardano reati di particolare gravità, come l'omicidio. In questo contesto, l'attività tecnica di acquisizione e la successiva analisi forense dei dispositivi elettronici rappresentano una fase centrale e irrinunciabile per l'accertamento dei fatti. Tale processo è vitale per la raccolta di elementi probatori solidi che possano essere utili all'avanzamento dell'indagine sull'omicidio di Ceriana, contribuendo a fare piena luce sulla verità.