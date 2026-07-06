Un 45enne senza fissa dimora è stato denunciato a piede libero dai Carabinieri di Guastalla, Reggio Emilia, per indebito utilizzo di carta di credito. La sera del 3 luglio, ha rinvenuto un portafogli smarrito presso la stazione ferroviaria locale, con documenti personali e una carta bancomat intestati a un giovane.

Prima di consegnare il portafogli ai Carabinieri, il 45enne ha utilizzato la carta bancomat per effettuare cinque acquisti consecutivi in un locale pubblico della zona, per un totale di 55 euro. Ha sfruttato la modalità contactless per transazioni rapide sotto la soglia di autenticazione senza PIN.

Successivamente, si è presentato spontaneamente in caserma a Guastalla per restituire il portafogli, con documenti e carta ancora all'interno.

Le indagini e l'identificazione

I Carabinieri hanno contattato il proprietario. Il giovane ha riferito di aver notato da poco lo smarrimento e di aver ricevuto sullo smartphone le notifiche dei pagamenti non autorizzati. Giunto in caserma per sporgere denuncia, ha scoperto che il portafogli era già stato consegnato.

Le indagini si sono concentrate sull'esercizio commerciale. Le immagini delle videocamere di sorveglianza e le testimonianze del personale hanno permesso di riconoscere nel cliente lo stesso uomo presentatosi in caserma. Tratti somatici e abbigliamento coincidevano.

Restituzione dei beni e le conseguenze

La carta bancomat e i documenti personali sono stati restituiti al legittimo proprietario. Il 45enne è stato deferito in stato di libertà alla Procura di Reggio Emilia per indebito utilizzo di carte di credito. L'intervento dei Carabinieri ha chiarito rapidamente la dinamica e identificato il responsabile.