Un uomo di 45 anni, senza fissa dimora, è stato denunciato a piede libero dai Carabinieri di Guastalla per indebito utilizzo di carta di credito. L'episodio è avvenuto nella tarda serata del 3 luglio, quando l'uomo ha trovato un portafogli smarrito e, prima di consegnarlo alle autorità, ne ha usato il bancomat per una serie di acquisti.

Secondo la ricostruzione, il quarantacinquenne si è presentato spontaneamente in caserma per restituire il portafogli, contenente documenti e una carta bancomat di un giovane. Prima della riconsegna, aveva già effettuato cinque acquisti consecutivi per un totale di 55 euro in un locale pubblico della zona.

Tutte le transazioni, contactless, sono avvenute sotto la soglia del PIN.

Le indagini e l'identificazione

I Carabinieri hanno contattato il proprietario, il quale, accortosi dello smarrimento e delle notifiche di pagamenti non autorizzati, si è recato in caserma per sporgere denuncia.

Le indagini si sono concentrate sull'esercizio commerciale. Qui, le immagini delle videocamere di sorveglianza e le testimonianze del personale hanno permesso di riconoscere nel cliente che aveva usato la carta la stessa persona che aveva riconsegnato il portafogli, confermando il suo coinvolgimento.

Restituzione e provvedimenti

Carta e documenti sono stati restituiti al legittimo proprietario. L'uomo è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia per indebito utilizzo di carta di credito. L'intervento dei Carabinieri di Guastalla (Nucleo Radiomobile) e la collaborazione con gli esercenti commerciali sono stati determinanti per la rapida risoluzione del caso.