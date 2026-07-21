Oltre due quintali di ortaggi, tra peperoni, melanzane e zucchine, coltivati dai detenuti nell'orto sociale del carcere di Barcaglione di Falconara (Ancona), sono stati donati a famiglie in difficoltà. Questa iniziativa si inserisce in un progetto più ampio che mira a unire inclusione, lavoro e sostegno concreto per chi vive un momento di fragilità economica.

La consegna dei prodotti agricoli è avvenuta nei giorni scorsi. Antonio Carletti, presidente di Federpensionati Ancona e tutor dell'orto sociale, ha curato il trasporto degli ortaggi al Mercato Dorico di Coldiretti, da dove sono stati poi distribuiti capillarmente sul territorio alle famiglie che ne avevano più bisogno.

L'orto sociale: un ponte tra carcere e comunità

Il raccolto è il frutto dell'impegno quotidiano dei detenuti nell'orto, trasformando il lavoro svolto all'interno del carcere in un aiuto concreto per la comunità locale. L'agricoltura, in questo contesto, si rivela uno strumento potente, capace di creare opportunità, favorire il reinserimento sociale e costruire legami solidi con il territorio.

La donazione degli ortaggi non solo valorizza il lavoro e l'impegno profuso dai detenuti, ma contribuisce anche in modo significativo a sostenere le famiglie che vivono situazioni di maggiore fragilità economica. Il progetto si inserisce in una serie di iniziative che promuovono attivamente la collaborazione tra istituzioni, associazioni e realtà locali per rafforzare i valori di inclusione e solidarietà.

Barcaglione: un modello di reinserimento attraverso il lavoro

Il carcere di Barcaglione, situato a Falconara Marittima nelle Marche, è una struttura penitenziaria che non solo ospita persone detenute ma si impegna attivamente nella promozione di numerose attività di reinserimento sociale. Tra queste, l'orto sociale rappresenta un esempio virtuoso di come il lavoro agricolo possa facilitare percorsi di recupero e offrire un contributo tangibile alla collettività.

L'iniziativa della donazione degli ortaggi si colloca in un quadro più ampio di attività volte a rafforzare i legami tra l'istituzione carceraria e il tessuto sociale del territorio, promuovendo valori di solidarietà e responsabilità sociale e dimostrando come il lavoro possa essere un veicolo di cambiamento positivo.