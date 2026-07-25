Una cerimonia si è svolta presso il Comando provinciale dei Carabinieri di Trieste, dove è stata conferita la qualifica di Socio benemerito dell'Associazione Nazionale Carabinieri (ANC) al professor Roberto Di Lenarda. Già rettore dell'Università di Trieste e presidente della Conferenza permanente dei collegi di area medica, Di Lenarda ha ricevuto l'attestato dal comandante provinciale dei Carabinieri di Trieste, colonnello Gianluca Migliozzi.

Il prestigioso riconoscimento è stato attribuito in virtù del costante supporto e della significativa collaborazione che il professor Di Lenarda ha dimostrato nel corso degli anni nei confronti dell'Arma e delle sue molteplici iniziative.

La sua carriera include la direzione venticinquennale della Clinica di chirurgia maxillofacciale e odontostomatologia dell'Asugi, la direzione del Dipartimento assistenziale integrato di Chirurgia specialistica e la guida dell'Ateneo giuliano come rettore dal 2019 al 2025.

Nella medesima occasione, la qualifica di Socio benemerito dell'Associazione Nazionale Carabinieri è stata conferita anche ad altre figure istituzionali: il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, e il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza. Questa triplice assegnazione testimonia l'attenzione e vicinanza che le istituzioni locali hanno costantemente manifestato verso i valori e le attività dell'Arma.

Il riconoscimento di Socio Benemerito ANC

La qualifica di Socio benemerito dell'Associazione Nazionale Carabinieri è un'onorificenza per chi si distingue nel supporto alle attività dell'Arma. Si affianca ad altri riconoscimenti per il personale delle forze dell'ordine e cittadini meritevoli.

Altre onorificenze e meriti di servizio

Oltre a quelle associative, esistono riconoscimenti istituzionali come la medaglia al merito di servizio e la croce per anzianità di servizio, conferiti al personale della Polizia di Stato e delle forze dell'ordine. Questi attestati si basano su periodi e requisiti di merito definiti da normative. La medaglia al merito è per periodi di direzione o incarichi equipollenti (oro, argento, bronzo, secondo gli anni di servizio). La croce per anzianità premia l'onorevole servizio prestato, con criteri analoghi per i gradi.