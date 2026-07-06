La Direzione Investigativa Antimafia (DIA) di Lecce ha portato a termine a Scorrano un'operazione di confisca di beni dal valore complessivo di oltre un milione di euro. Il provvedimento ha colpito il patrimonio di un noto pregiudicato del luogo, ritenuto dagli inquirenti un soggetto ad alta pericolosità sociale. L'azione, scaturita da una proposta del Direttore della DIA, è stata emessa dall'Ufficio Misure di Prevenzione del Tribunale salentino e si inserisce nel più ampio contrasto alla criminalità organizzata.

L'uomo, con una lunga serie di precedenti penali, era già noto alle forze dell'ordine per il suo coinvolgimento in un'associazione dedita al narcotraffico internazionale.

Le indagini hanno rivelato come ricoprisse un ruolo di vertice, agendo da referente principale per l'approvvigionamento di ingenti carichi di stupefacenti provenienti dall'Albania. La sua attività si estendeva all'intera filiera logistica, dall'organizzazione degli approdi delle imbarcazioni sulle coste salentine fino al trasporto sicuro e alla successiva consegna della droga ai vari acquirenti.

Il pregiudicato era stato arrestato in diverse occasioni: nel febbraio 2024 dai Carabinieri di Firenze nell'ambito dell'operazione "Muratore" e, successivamente, nel 2025 dai Carabinieri di Lecce con l'operazione "Sud Est". A queste si aggiunge anche l'operazione "Ultima Fermata", che ha contribuito a delineare il suo profilo criminale.

La sua caratura transnazionale è emersa anche per aver favorito e gestito la latitanza in Italia di un esponente di spicco della Sacra Corona Unita, pianificandone poi il trasferimento in territorio albanese.

I beni confiscati e le indagini patrimoniali

La confisca ha interessato un significativo numero di beni immobili e rapporti finanziari. Tra questi figurano una villa con piscina, un'abitazione, due locali adibiti a deposito, tre terreni agricoli, un autoveicolo e ben 14 rapporti finanziari. Questi beni, secondo gli accertamenti, erano stati accumulati con proventi illeciti.

Le minuziose indagini patrimoniali condotte dagli specialisti della DIA hanno messo in luce una totale sproporzione tra le rilevanti disponibilità economiche del soggetto e i redditi ufficialmente dichiarati dal suo nucleo familiare, risultati del tutto insufficienti a giustificare tale patrimonio.

Per aggirare i controlli statali e celare l'origine illecita del denaro, il patrimonio era stato fittiziamente intestato a parenti e congiunti, un classico stratagemma per sottrarre i beni alle misure di prevenzione.

L'intervento della Direzione Investigativa Antimafia di Lecce, attraverso questa confisca, sottolinea l'impegno costante delle istituzioni nel colpire la criminalità organizzata non solo sul piano repressivo, ma anche e soprattutto su quello patrimoniale, privando i soggetti pericolosi delle risorse economiche che alimentano le loro attività illecite e ripristinando la legalità sul territorio.