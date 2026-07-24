Un diciassettenne è attualmente ricoverato in gravi condizioni presso l'ospedale Cardarelli di Napoli, a seguito di un incidente stradale che lo ha visto coinvolto lungo la strada statale 18. L'episodio si è verificato nella località di Villammare, una frazione costiera situata nel comune di Vibonati, in provincia di Salerno. Il giovane, di soli 17 anni, è stato investito nelle prime ore del pomeriggio, precisamente intorno alle ore 14:00, in prossimità del noto camping Acapulco, un punto di riferimento nella zona costiera salernitana.

La dinamica dell'investimento

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il ragazzo è stato travolto da un'autovettura subito dopo essere sceso da un autobus. L'impatto, di notevole violenza, ha causato al giovane gravi lesioni. La conducente dell'auto coinvolta nell'incidente si è fermata immediatamente dopo il fatto, prestando i primi soccorsi al diciassettenne e allertando prontamente il personale sanitario del 118. Il veicolo è stato successivamente posto sotto sequestro, in attesa degli accertamenti necessari a definire con esattezza la dinamica dell'accaduto.

A causa del violento impatto, il diciassettenne ha riportato una frattura di tibia e perone, lesioni ossee significative che richiedono un lungo percorso di recupero.

A queste si è aggiunta una lesione al fegato, un danno interno che ha reso le sue condizioni particolarmente critiche e ha richiesto un intervento medico specialistico immediato.

Interventi di soccorso e indagini in corso

I primi soccorsi sono stati prestati sul luogo dell'incidente dai sanitari del 118, che hanno provveduto a stabilizzare il giovane e a trasportarlo d'urgenza all'ospedale “Immacolata” di Sapri. Qui, durante gli accertamenti medici approfonditi, è emersa la gravità della lesione al fegato, che ha reso necessario un trasferimento in una struttura più attrezzata per la gestione di traumi complessi. Per questo motivo, è stato disposto il trasferimento del diciassettenne tramite eliambulanza all'ospedale Cardarelli di Napoli, dove è tuttora ricoverato in prognosi riservata.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Vibonati, sotto la guida del Maresciallo Francesco Barile. I militari hanno effettuato tutti i rilievi di rito necessari a ricostruire con precisione la dinamica dell'investimento e a chiarire ogni aspetto dell'accaduto. Le indagini sono attualmente in corso per accertare eventuali responsabilità e definire le circostanze che hanno portato al tragico evento sulla strada statale 18.