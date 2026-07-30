Un episodio di furto con esito positivo per le forze dell'ordine si è verificato il 30 luglio 2026 presso l'autogrill di Dorno, in provincia di Pavia, lungo l'autostrada A7 Milano-Genova. La prontezza di una donna ucraina di 34 anni, che ha filmato l'accaduto con il suo telefonino, ha permesso l'arresto di due ladri e il recupero della refurtiva.

La scena si è svolta mentre un uomo di 70 anni aveva parcheggiato la sua auto per una breve sosta caffè. Approfittando della sua assenza, due individui di nazionalità kosovara, di 32 e 31 anni, si sono introdotti nella vettura.

Il loro obiettivo erano cinque orologi di valore, stimato complessivamente in 6.000 euro. I malviventi, ignari di essere osservati, hanno agito rapidamente per impossessarsi dei beni.

Tuttavia, la loro azione non è passata inosservata. La donna, nascosta abilmente tra i sedili della propria auto, ha ripreso l'intero furto con il suo cellulare. Una volta documentato l'accaduto, la testimone ha immediatamente allertato la polizia stradale di Milano Ovest.

Intervento Rapido e Arresto dei Responsabili

Gli agenti sono giunti sul posto, l'autogrill di Dorno, nel giro di pochi minuti. Grazie alla segnalazione dettagliata e al video fornito, sono riusciti a individuare e ad arrestare i due responsabili ancora presenti nell'area di servizio.

Nel frattempo, il proprietario dell'auto, ignaro del furto subito, aveva già ripreso il suo viaggio. La polizia lo ha prontamente rintracciato, riconsegnandogli i cinque preziosi orologi.

L'intervento tempestivo della polizia stradale, unito alla determinazione e al coraggio della donna, ha permesso di risolvere rapidamente il caso, assicurando i ladri alla giustizia e restituendo i beni al legittimo proprietario. L'autogrill di Dorno, punto strategico sulla A7, si conferma così un luogo dove la vigilanza e la collaborazione civica possono fare la differenza.