Un incidente domestico di notevole gravità ha colpito una donna di 58 anni residente a Zeccone, in provincia di Pavia. La signora ha riportato ustioni serie mentre era intenta a cucinare all'interno della sua abitazione, situata in via Roma. L'episodio si è verificato quando la donna è stata improvvisamente investita da un violento ritorno di fiamma, sprigionatosi dai fornelli. Questo evento inatteso ha causato lesioni che hanno richiesto un intervento immediato e un ricovero ospedaliero d'urgenza, mettendo in evidenza la pericolosità di tali imprevisti domestici.

L'intervento rapido dei soccorsi e il trasferimento specialistico a Milano

La risposta dei servizi di emergenza è stata tempestiva e coordinata. Sul luogo dell'incidente sono giunti rapidamente i sanitari del 118, con un'ambulanza e un'automedica, per prestare le prime cure vitali alla donna ustionata. Data la natura e l'estensione delle lesioni riportate, è stato ritenuto indispensabile un trasferimento in una struttura ospedaliera altamente specializzata. Per garantire la massima celerità e minimizzare i rischi, la 58enne è stata elitrasportata all'ospedale Niguarda di Milano. Qui, è stata immediatamente ricoverata nel reparto dedicato, dove il personale medico sta monitorando attentamente le sue condizioni, che rimangono delicate a causa della profondità delle ustioni.

Indagini in corso per chiarire le cause del ritorno di fiamma

L'incidente si è verificato mentre la donna svolgeva le sue abituali attività domestiche, concentrandosi sulla preparazione dei pasti ai fornelli. Al momento, le cause esatte che hanno scatenato il repentino ritorno di fiamma non sono state ancora determinate con certezza e costituiscono il fulcro delle indagini in corso. Per fare piena luce sull'accaduto e ricostruire con la maggiore precisione possibile la dinamica dell'incidente, sono intervenuti anche i carabinieri. Le forze dell'ordine stanno conducendo tutti gli accertamenti necessari, raccogliendo testimonianze e analizzando la scena, al fine di comprendere cosa abbia provocato l'improvviso innesco delle fiamme e come si siano propagate, causando le gravi ustioni alla donna. L'obiettivo è definire ogni dettaglio per prevenire futuri episodi simili.