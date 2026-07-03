Un attacco con droni, attribuito alle forze armate ucraine, ha colpito un mercato centrale nella città di Tokmak, situata nella parte della regione di Zaporizhzhia sotto controllo russo. L'incursione ha provocato un bilancio di almeno cinque morti e diciotto feriti. La notizia è stata diffusa dal capo dell'amministrazione filorussa della regione, Evgeny Balitsky, il quale ha altresì comunicato che "continuano ad arrivare segnalazioni" di ulteriori persone colpite, suggerendo che il numero delle vittime potrebbe ancora aumentare. Questo grave episodio ha generato forte preoccupazione tra la popolazione locale.

Le conseguenze e i danni materiali

L'azione dei droni si è concentrata sul mercato centrale di Tokmak, dove è divampato un vasto incendio che ha coinvolto anche diversi centri commerciali adiacenti, causando notevoli distruzioni. Oltre alle vittime, l'attacco ha causato ingenti danni materiali. Numerosi edifici residenziali sono stati colpiti, con le vetrate di svariati appartamenti distrutte. Tra le strutture sociali danneggiate figura un asilo, fortunatamente inattivo e chiuso al pubblico dal 2022, scongiurando così ulteriori vittime. Un negozio di ferramenta ha riportato danni parziali alla facciata, mentre un'automobile parcheggiata nelle vicinanze è stata completamente distrutta dall'esplosione.

Le autorità locali sono intervenute prontamente per gestire l'emergenza, evacuando gli abitanti di un edificio di cinque piani dove un incendio era scoppiato, ma è stato rapidamente domato, garantendo la sicurezza dei residenti.

Tokmak: un obiettivo strategico nel contesto regionale

La città di Tokmak si trova in una posizione strategica cruciale all'interno della regione di Zaporizhzhia, un territorio profondamente segnato dal conflitto e attualmente sotto amministrazione russa. Questo recente attacco con droni si inserisce in una più ampia serie di operazioni militari condotte dalle forze armate ucraine nella regione. Le autorità locali hanno espresso profonda preoccupazione, evidenziando come il rischio di ulteriori attacchi rimanga costantemente elevato.

L'episodio ha avuto un impatto significativo, causando non solo le vittime e i feriti già menzionati, ma anche danni estesi a infrastrutture civili e residenziali, sottolineando la crescente intensità degli scontri nell'area. La situazione rimane tesa e in costante evoluzione.