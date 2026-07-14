Un'imponente frana si è staccata nel primo pomeriggio di martedì 14 luglio 2026 sulle Dolomiti di Sesto, in provincia di Bolzano, scatenando immediate operazioni di soccorso. L'evento, avvenuto nei pressi del rifugio Tre Scarperi, è stato innescato da un forte e improvviso temporale che ha colpito l'area. Data la presenza di numerosi escursionisti nella zona al momento del distacco, è stata prontamente attivata la macchina dei soccorsi per verificare l'eventuale coinvolgimento di persone sotto le masse di terra e roccia.

Contemporaneamente, una seconda colata detritica di dimensioni inferiori si è verificata in Val Fiscalina, nelle vicinanze del rifugio Fondovalle.

Entrambi gli eventi hanno visto ingenti quantità di fango, sassi e detriti scendere a valle, interessando alcune delle aree più frequentate dagli escursionisti. Le prime informazioni indicano che la frana in Val Fiscalina, pur di entità minore, ha comunque richiesto attenzione, sebbene non abbia causato problemi diretti.

L'allarme e l'intervento dei soccorsi

L'allarme è stato lanciato dal gestore del rifugio Tre Scarperi, una struttura particolarmente frequentata in questo periodo estivo. La risposta è stata immediata e coordinata: sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco volontari, la Croce Bianca, il Soccorso Alpino e la Guardia di Finanza. Per accelerare le operazioni di ricerca e verifica, elicotteri specializzati hanno trasportato in quota gli uomini del Soccorso Alpino, permettendo un'azione rapida e mirata nelle aree più difficilmente accessibili.

Le verifiche sono scattate senza indugio per accertare l'eventuale presenza di persone coinvolte o travolte dalle frane. Con grande sollievo, le ricerche condotte finora non hanno rilevato la presenza di dispersi né di feriti. Non si ha, al momento, alcuna notizia di persone rimaste sotto le colate detritiche. Questa assenza di vittime o feriti rappresenta un dato incoraggiante, sebbene le operazioni di controllo e monitoraggio proseguano con la massima attenzione.

Situazione sotto controllo nelle aree interessate

Le due principali aree interessate dalle colate detritiche sono state la Val Campo di Dentro, dove si trova il rifugio Tre Scarperi, e la Val Fiscalina, nei pressi del rifugio Fondovalle.

Le autorità hanno ribadito che la frana di minori dimensioni in Val Fiscalina non ha generato situazioni critiche. Le squadre di soccorso continuano a operare sul territorio, mantenendo la situazione sotto stretta osservazione per garantire la sicurezza degli escursionisti e delle infrastrutture presenti. L'obiettivo primario rimane quello di assicurare che non vi siano pericoli residui e che tutte le aree colpite siano state ispezionate a fondo.