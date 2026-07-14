Due incendi boschivi sono divampati nel territorio del Parco Regionale del Monte Cucco, in Umbria, interessando aree di notevole valore naturalistico e particolarmente impervie. I roghi si sono sviluppati nelle zone sovrastanti i comuni di Costacciaro e di Scheggia e Pascelupo, richiedendo un intervento immediato e coordinato delle squadre di emergenza.

Per fronteggiare l’emergenza, i Vigili del Fuoco hanno attivato un piano di intervento. Sul fronte di Scheggia e Pascelupo opera la squadra di Gubbio, supportata da un elicottero del nucleo di Bologna per lanci d’acqua nei punti inaccessibili.

Contemporaneamente, sopra Costacciaro, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Gaifana sono impegnati nel contenimento delle fiamme e nella protezione dell’area.

Sforzo congiunto e coordinamento operativo

Accanto ai pompieri, le squadre specializzate dell’Agenzia Forestale Regionale sono attive per il supporto allo spegnimento e le successive bonifiche. L’intero dispositivo di soccorso, che vede una complessa sinergia tra forze di terra e mezzi aerei, è coordinato sul posto dal Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS) dei Vigili del Fuoco, responsabile della gestione tecnica e del coordinamento.

I Carabinieri Forestali sono presenti su entrambi i fronti. Al momento, non sono disponibili informazioni sull’estensione complessiva delle aree né sulle cause degli incendi.

Le operazioni di spegnimento proseguono senza sosta, con la situazione costantemente monitorata dalle squadre sul posto.

Il Parco del Monte Cucco: un patrimonio da tutelare

Il Parco Regionale del Monte Cucco rappresenta una delle aree naturalistiche più importanti dell’Umbria, caratterizzata da notevole biodiversità e paesaggi montani di grande valore ambientale. L’area protetta, ricca di boschi, grotte e sentieri, offre habitat a numerose specie animali e vegetali. La sua gestione è affidata a un ente regionale che si occupa della tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio naturale e culturale.