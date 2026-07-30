Pavel Durov, fondatore della popolare piattaforma di messaggistica Telegram, ha denunciato di essere stato designato dalla Russia come 'terrorista'. Questa grave accusa, ha spiegato Durov, è la diretta conseguenza del suo categorico rifiuto di aderire alle richieste di sorveglianza di massa e censura imposte dalle autorità di Mosca.

La decisione russa lo ha portato all'inserimento nella lista dei ricercati, con l'accusa specifica di 'facilitazione di attività terroristiche'. Attraverso il suo canale Telegram, Durov ha rivelato che la legislazione russa gli impedirebbe ora di 'pubblicare informazioni su Internet', commentando con ironia: 'I funzionari russi sono evidentemente confusi su chi possa vietare a chi l'accesso a Internet'.

Durov vive all'estero dal 2014.

Le gravi accuse di Mosca

Il Servizio federale di sicurezza (FSB) russo ha formalmente accusato l'amministrazione di Telegram di non aver provveduto alla rimozione di numerosi canali, chat e bot. Questi strumenti digitali, secondo l'FSB, sarebbero stati impiegati da servizi di intelligence ucraini, nonché da organizzazioni terroristiche ed estremiste, per la pianificazione e il coordinamento di azioni illecite sul territorio russo. Le attività contestate includono atti di sabotaggio, terrorismo, omicidi di massa e frodi informatiche, che avrebbero causato numerose vittime umane.

Un'ulteriore accusa del FSB riguarda l'utilizzo, da parte dei servizi di sicurezza ucraini, di un chatbot di incontri sulla piattaforma Telegram.

Questo strumento sarebbe servito a reclutare giovani russi, di età compresa tra i 12 e i 22 anni, per coinvolgerli in attività di sabotaggio e terrorismo. In relazione a questi fatti, 46 utenti del chatbot sarebbero stati arrestati in Russia nell'ultimo anno, con accuse che vanno dalle aggressioni alle forze dell'ordine agli incendi dolosi e altri reati.

A seguito di queste contestazioni, il nome di Pavel Durov è stato ufficialmente inserito nelle liste internazionali dei ricercati. In caso di condanna in Russia, il fondatore di Telegram rischia la pena dell'ergastolo.

Il contesto globale e la posizione di Telegram

Telegram, la cui sede operativa si trova a Dubai, è una piattaforma di messaggistica che vanta oltre un miliardo di utenti a livello globale.

Pavel Durov, che detiene la doppia cittadinanza francese ed emiratina, aveva già precedentemente segnalato l'apertura di un'indagine penale a suo carico da parte delle autorità russe all'inizio dell'anno. In quell'occasione, Durov aveva accusato Mosca di ricorrere a pretesti fabbricati per limitare l'accesso a Telegram e, di conseguenza, per reprimere la privacy e la libertà di espressione.

Nel corso degli anni, la Russia ha intensificato i propri sforzi per esercitare un controllo stringente su internet e sulle comunicazioni digitali. Questo ha portato all'imposizione di restrizioni o veri e propri divieti su numerose piattaforme, tra cui Facebook, Instagram, X, YouTube, Signal, Viber e la stessa Telegram. Nonostante tali misure restrittive, Telegram continua a rivestire un ruolo cruciale come strumento di comunicazione per attivisti e blogger militari.